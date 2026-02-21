Austrija odabrala predstavnika za Eurosong: Poslušajte pjesmu

Riječ je o pop zvijezdi Benjaminu Gedeonu, koji je i žiri i publiku ove godine oduševio svojom pjesmom "Tanzschein" (Plesna karta). Pjesma je napisana za njegovu majku, a kroz nju su prikazane razne životinje koje plešu uz zarazan ritam. Gedeon je pobijedio preostalih 11 izvođača i osigurao svoje mjesto u finalu Eurosonga.

Cosmó, koji nastupa s prepoznatljivom plavom zvijezdom preko desnog oka, opisao je svoje predstojeće sudjelovanje u finalu Eurosonga 16. svibnja u Beču kao "nevjerojatnu čast".

Kao domaćin ovogodišnjeg natjecanja Austrija se automatski kvalificirala za krug od 20 finalnih izvođača.

Nakon 10 godina internog odabira svojih natjecatelja austrijska nacionalna televizija ORF ove je godine ponovno dopustila i javnosti da sudjeluje u glasanju. Polovinu glasova dodijelio je žiri, a polovinu gledatelji.

Austrijski kontratenor JJ je pobijedio prošle godine na natjecanju održanom u Baselu pjesmom "Wasted Love" te tako doveo najveće svjetsko glazbeno natjecanje u svoju domovinu. Beč je prethodno dvaput bio domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije - 1967. i 2015. godine.

Hrvatsku će ove godine predstavljati grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'.