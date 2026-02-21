Obavijesti

Show

Komentari 1
IDE U SAMO FINALE

Austrija odabrala predstavnika za Eurosong: Poslušajte pjesmu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Austrija odabrala predstavnika za Eurosong: Poslušajte pjesmu
Foto: screenshot/Youtube

Domaćin ovogodišnjeg Eurosonga, Austrija, odabrala je 19-godišnjeg umjetnika koji nastupa pod umjetničkim imenom Cosmó, za svojega predstavnika na ovogodišnjem natjecanju

Admiral

Riječ je o pop zvijezdi Benjaminu Gedeonu, koji je i žiri i publiku ove godine oduševio svojom pjesmom "Tanzschein" (Plesna karta). Pjesma je napisana za njegovu majku, a kroz nju su prikazane razne životinje koje plešu uz zarazan ritam. Gedeon je pobijedio preostalih 11 izvođača i osigurao svoje mjesto u finalu Eurosonga.

BIO DRUGI NA EUROVIZIJI Baby Lasagna za 24sata: 'Lelek su bile odlične, drago mi je da idu u Beč. Navijam za njih!'
Baby Lasagna za 24sata: 'Lelek su bile odlične, drago mi je da idu u Beč. Navijam za njih!'

Cosmó, koji nastupa s prepoznatljivom plavom zvijezdom preko desnog oka, opisao je svoje predstojeće sudjelovanje u finalu Eurosonga 16. svibnja u Beču kao "nevjerojatnu čast".

Kao domaćin ovogodišnjeg natjecanja Austrija se automatski kvalificirala za krug od 20 finalnih izvođača.

Nakon 10 godina internog odabira svojih natjecatelja austrijska nacionalna televizija ORF ove je godine ponovno dopustila i javnosti da sudjeluje u glasanju. Polovinu glasova dodijelio je žiri, a polovinu gledatelji.

Austrijski kontratenor JJ je pobijedio prošle godine na natjecanju održanom u Baselu pjesmom "Wasted Love" te tako doveo najveće svjetsko glazbeno natjecanje u svoju domovinu. Beč je prethodno dvaput bio domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije - 1967. i 2015. godine.

DORA 2026 Lelek idu na Eurosong: 'Svaka ima svoj zadatak u grupi ovisno o danima u ciklusu'
Lelek idu na Eurosong: 'Svaka ima svoj zadatak u grupi ovisno o danima u ciklusu'

Hrvatsku će ove godine predstavljati grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Aleksandra Prijović iznenadila Jakova Jozinovića: 'Bilo mi je jako drago kad me nazvala...'
DIRNULA GA

Aleksandra Prijović iznenadila Jakova Jozinovića: 'Bilo mi je jako drago kad me nazvala...'

Prijović je obožavateljica Jozinovića, a na njegovom koncertu je bila u listopadu 2025. u MTS dvorani u Beogradu. Došla je sa suprugom Filipom Živojinovićem
Johnny Depp je uljepšao Ericu Daneu posljednje mjesece: Živio je u njegovoj kući bez stanarine
VELIKO SRCE GLUMCA

Johnny Depp je uljepšao Ericu Daneu posljednje mjesece: Živio je u njegovoj kući bez stanarine

Glumci su se upoznali prije nekoliko godina, a Depp mu je ponudio smještaj nakon što su se Daneovi zdravstveni problemi pogoršali. Navodno je živio u jednoj od kuća iznad Sunset Stripa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026