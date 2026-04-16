Autor 'Euforije' o kontroverznim scenama sa Sydney Sweeney: 'Htjeli smo pronaći sloj apsurda'

Tvorac HBO-ove serije Euforija, Sam Levinson, progovorio je o kontroverznoj priči o liku Cassie Howard i njezinom ulasku u svijet platforme za odrasle u trećoj sezoni. Scene u kojima se Cassie, koju glumi Sydney Sweeney, pojavljuje prvo u kostimu psa, a zatim u odjeći s dječjim motivima, podijelile su obožavatelje i izazvale burne reakcije.

Levinson, koji stoji i iza serije "The Idol", u intervjuu za The Daily Beast detaljno je objasnio pozadinu ove uznemirujuće priče. Prema njegovim riječima, cilj nije bio samo prikazati Cassienu fantaziju, već i otkriti njezinu apsurdnu i tužnu stvarnost.

Foto: PROFIMEDIA

​- Cassie ima svoju kućicu za psa, male pseće uši i nos, i to ima svoj humor, ali ono što scenu čini posebnom jest činjenica da je snima njezina kućna pomoćnica - rekao je.

​- Ono što smo uvijek željeli pronaći je taj drugi sloj apsurda koji možemo utkati u priču kako ne bismo bili previše unutar njezine fantazije ili iluzije. Trik je u tome da iskočimo van, da srušimo četvrti zid - dodao je Levinson.

Levinson je također govorio o tehničkim odlukama donesenim tijekom snimanja kako bi se postigao željeni efekt. Korištenjem specifične rasvjete željeli su naglasiti kontrast između iluzije koju Cassie pokušava stvoriti i sumorne realnosti koja je okružuje.

Foto: HBO Max

​- Neke od tih scena osvijetlili smo samo ring lightovima koje bi i ona sama koristila. Kad ste unutra, to je predivno, blistavo prednje svjetlo, ali onda iskočite iz toga i vidite samo lokvu svjetlosti, a sve oko nje je mračno. Jednostavno je grubo i potresno - izjavio je.

​- Htjeli smo uhvatiti ono što ona pokušava pokazati publici i biti unutar toga. Ali onda se i odmaknuti šire i vidjeti koliko je sve to zapravo depresivno - objasnio je Levinson, prenosi LADbible.

I sama glumica Sydney Sweeney osvrnula se na putanju svog lika u novoj sezoni. Na premijeri je za Entertainment Tonight izjavila kako smatra da je njezin lik "lud" i da će ove sezone poduzeti drastične korake kako bi postigla slavu.

Foto: profimedia

​- Učinit će apsolutno sve i pod svaku cijenu da postane poznata ove sezone. Donosi mnogo divljih, zanimljivih odluka - rekla je Sweeney.

A ova bi glumica mogla i financijski profitirati od aktivnosti svog lika na ekranu. U sceni s psećom tematikom, Cassie nosi lisice, ovratnik i povodac, ali i smeđi svileni korzet koji dolazi izravno iz glumičine vlastite linije donjeg rublja, Syrn. Riječ je o modelu "Date Night Satin Corset" čija je cijena oko 235 eura.

Foto: SYRN / Instagram

*uz korištenje AI-ja

