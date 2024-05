Autor hita 'I to ti je tak': Danju sam 'profesor', a noću reper...

To ti tak ide, i to ti je tak. Bum, klik - klak, Dinamo prvak, stihovi su koji odzvanjaju iz autobusa, svlačionica i s društvenih mreža Dinamovih igrača zadnjih mjesec dana te na zagrebačkim ulicama, a osobito sad, otkad je Dinamo uzeo trostruku krunu! Iza stihova pjesme ''To ti je tak'' stoji mladi zagrebački reper Ruđer Brkić (23), umjetničkog imena Djerko Ulica.

