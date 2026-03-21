Autor najvećih hitova Halida Bešlića snimio je novu pjesmu s Crvenom Jabukom: Poslušajte!

Mirko Šenkovski Geronimo, renomirani hitmejker, tekstopisac, skladatelj i producent, ponovno je aktivirao svoj projekt i bend Geronimo i tako najavio novo autorsko-glazbeno razdoblje koje će nam donijeti niz sjajnih pjesama, novih potencijalnih hitova, ali i live nastupa.

Upravo je objavljena i nova pjesma „Zoro bijela“ snimljena u suradnji s grupom Crvena jabuka s kojom Geronimo autorski surađuje na nizu albuma. Podsjećamo, Geronimo je napisao i najveće hitove legendarnog Halida Bešlića („Čardak“, „Taman je“, „Lavanda“, „Romanija“, „Ja bez tebe ne mogu da živim“, „Sviće zora“), a potpisuje i hitove Hanke Paldum, Nede Ukraden, Dragane Mirković, Ane Bekute, Željka Samardžića, Miroslava Škore, Zlatka Pejakovića, Jasmina Stavrosa, TS Fijaker, Mladena Vojičića Tife, Alena Islamovića i drugih.

„Zoro bijela“ je emotivna pjesma koja govori o neostvarenim snovima, odnosno neuzvraćenoj ljubavi i sreći koju svi tražimo u svojim životima. Ovaj duet je i savršena kombinacija snažnog vokala Mirka Šenkovskog Geronima i prepoznatljivog emotivnog glasa Dražena Žerića Žere iz Crvene jabuke. Glasovi sami za sebe pričaju priču u kojoj će se mnogi pronaći.

- Pjesma 'Zoro bijela' otvara priču koju smo moj bend i ja pokrenuli prije godinu dana. Ujedno, ovo je prvi singl koji objavljuje naša izdavačka kuća Geronimo Music Production. Okupili smo tim suradnika iz snova, a ovim putem hvala mojem Žeri i Crvenoj jabuci koji su nam dali vjetar u leđa odmah na početku i snimili s nama ovu meni jako dragu pjesmu - kaže Geronimo koji je autor glazbe i teksta, te koproducent uz Slovenca Simona Jovanoviča iz Studija Evolucija koji stoji iza miksa i masteringa. Aranžman je raspisao Haris Kadrić, klavijaturist Halida Bešlića i dugogodišnji suradnik Geronima, a koji je sada postao i vođa benda Geronimo.

Videospot koji prati izlazak pjesme „Zoro bijela“ radio je Geronimo Video Production, a kadrove dvojice vokala snimao je Zdravko Valentin.

Pjesma je objavljena za izdavačku kuću Geronimo Music Production, a dostupna je na svim streaming servisima.