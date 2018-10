Producent 'Velikana hrvatskog glumišta' pokrao mi je ideje...

Na državnoj televiziji nedavno je krenula serija dokumentaraca 'Velikani hrvatskog glumišta' u kojoj su predstavljeni, između ostalih, pokojni glumci Boris Dvornik i Ena Begović. Teatrologinja i spisateljica Mani Gotovac (78) sada tvrdi da je ideja za dokumentarac ukradena od nje.

- Godine 2008., pet mjeseci nakon smrti Borisa Dvornika, predali smo Željko Senečić i ja Dokumentarnom programu HRT-a prijedlog o serijalu 'Velikani hrvatskog glumišta' i pilot epizodu o Dvorniku. Film smo napravili na temelju autobiografskog materijala koji mi je za života dao sam Boris. Radili smo u Senečićevom filmskom studiju 'Procura'. Moj tekst čitala je Margareta Pear - rekla je Mani. Dodala je kako se više od pola stoljeća Senečić bavio hrvatskom kinematografijom, a ona kazalištem i literaturom.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

- Zato smo televiziji predložili serijal o velikim imenima hrvatskog glumišta. Među njima bili su Fabijan Šovagović, Zdravka Krstulović i Ena Begović koji su nas tada već bili napustili. Pored njih, predložili smo 2008. rad uživo s Borisom Buzančićem, Reljom Bašićem, Anom Karić, Radom Šerbedžijom, Goranom Grgićem... i brojnim drugim umjetnicima. Projekt je usvojen. Čekalo se samo vrijeme da se za realizaciju istoga nabave materijalan sredstva - rekla je Gotovac, pa dodala:

- Sada 2018. gledam serijal producenta Igora Prizmića, koji je preko Senečića, bio odlično upućen u svaki detalj našeg projekta. Senečić je preminuo u siječnju ove godine. Prizmić je sa 'svojim projektom', pod istim naslovom, i uz naš rad, startao prije dva mjeseca. Eto, i mrtvi se kod nas potkradaju - zaključila je Mani.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Na prozivke teatrologinje i spisateljica na društvenoj mreži javio se filmski producent Fran Juraj Prižmić (30), sin producenta Igora Prižmića.

- Gospođo Mani, sad bi bilo dosta, iz poštovanja prema vama, a i pokojnom Seneki, Igor i ja nismo htjeli isprva reagirati na vaše statuse, objede, laži, pa i klevete, ali što je previše je previše. Mislio sam da nakon što smo se danas našli na kavi će ovo mahnitanje prestati, ali i dalje ustrajete u širenju laži i stvarate atmosferu linča kako na mog oca, tako i na mene koji sam autor serijala - napisao je Fran Juraj na društvenoj mreži. Dodao je kako njihov i njezin film nemaju veze jedan s drugim osim što na dva posve različita načina obrađuju lik i djelo jednog velikog čovjeka - Borisa Dvornika.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

'Znači sažetak priče je ovakav - HRT je još 2008. navodno odlučio otkupiti film gđe. Gotovac o Borisu Dvorniku, ali nisu imali sredstava pa su im se rekli javiti. Činjenica da su u međuvremenu uprihodili otprilike 14.000.000.000,00kn (četrnaest milijardi kuna) gospođu Gotovac ne impresionira previše te ona i dalje misli da joj je projekt 'usvojen' 2008., iako se i čovjek kojeg spominje da ga joj je usvojio toga više ne sjeća, a i da se sjeća, on sasvim sigurno nije samostalno mogao donijeti tu odluku nego postoji jasno propisana procedura, vrlo kompleksna i dugotrajna, o kojoj dotična očito pojma nema, kao što nije imao ni pokojni Senečić zbog čega je u životu uvijek trebao i imao najprije Igora, a posljednjih godina mene. Naš serijal, čiji sam autor, prošao je na javnom natječaju za vanjsku produkciju raspisanom u srpnju 2017., a ugovor je, nakon pregovora, potpisan u zadnjim danima prosinca iste godine. Na kraju, mala, ali značajna činjenica - niti jedan kadar ili rečenica iz njenog filma i/li scenarija nije iskorišten u našem, stoga bih volio da mi netko objasni kako smo mi to 'otuđili intelektualno vlasništvo' dotične, osim ako ista ne smatra da su cjelokupno hrvatskog glumište i svi njegovi velikani njezino autorsko djelo. I za kraj, nama su dozvole za snimanje dale obitelji naših protagonista, od obitelji Begović i Radeljak pa do obitelji Dvornik, Šovagović i Vušević, sva priča tu počinje i prestaje.'