Ava Karabatić izgubila mobitel: Srećom, nisam promiskuitetna

Težak je umjetnički posao, baš težak. A još je puno teže bez mobitela, ni sama ne znam kako sam sve uspjela izorganizirati, kaže Ava Karabatić (30).

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Novopečena slikarica prije nekoliko dana izgubila je mobitel, zbog čega je imala problema s organizacijom izložbi i kontaktiranjem poslovnih suradnika. Nekako se ipak snašla.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Nasreću, nisam promiskuitetna i na mobitelu nemam nikakav kontroverzni sadržaj. Barem nešto dobro u toj mojoj nevolji s mobitelom - priča nam Ava. Ne boji se, dodaje, da bi eventualni nalaznik njezina starog pametnog telefona na njemu mogao pronaći išta kompromitirajuće.

Foto: Privatna arhiva

- Ma može mi samo čitati poruke, ali nikad nisam ništa skrivala tako da nemam nikakav strah jer se nemam čega sramiti - objašnjava Karabatić. Mobitel koji je izgubila, kaže, i nije imao neku vrijednost.

- Pa ja vam ne padam na skupe stvari i nije mi važno koju marku mobitela koristim. Bitno da radi - ističe donedavna televizijska voditeljica i urednica. Naime, nakon 35 odrađenih emisija Ava je odlučila dati otkaz na RTV Tesla.

Foto: Privatna arhiva

- Shvatila sam da ima boljih poslova, a i dobila sam neke ponude - tajanstveno nam otkriva. Da je Ava čudo znali smo i ranije, a koliki je njezin genij potvrđuje činjenica da je i bez mobitela uspjela prodati osam svojih slika te organizirati izložbu u Porters' pubu u Karlovcu.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Željela sam da Karlovčani u subotu vide sve moje slike, ali, što ću, rasprodala sam ih polovicu. Iako je jedna slika otišla u Frankfurt, još ne mogu živjeti samo od umjetnosti - kaže Ava.

No za početak bi se moglo reći da joj ide sasvim solidno. Prvu je izložbu imala nedavno u Beogradu. Slike se procjenjuju i na više od 3800 kuna. Avu je tad razveselio i prsten koji je dobila na dar. Dobila ga je od dugogodišnjeg prijatelja zlatara Nebojše Bojovića. No Ava kaže da to ne znači i da će tako skoro birati vjenčanicu.

Foto: Privatna arhiva

- Bez brige, nema razloga za strah. Bez obzira na prsten, ja sam i dalje slobodna - rekla je tad Karabatić umirivši potencijalne udvarače. No, po njihovu nesreću, Ava kaže da ne pati za paprom i ne razmišlja o braku.

U Srbiji se, kaže Ava, dobro snalazi. Pohvalila nam se i kako je u jednom beogradskom restoranu dočekala Novu godinu po julijanskom kalendaru.

- Bila je velika fešta, veća nego za našu Novu godinu. A donijela sam i nekoliko odluka. Jedna od njih je i da izvještavam s Wembley stadiona. Napravit ću to u sljedeća tri mjeseca - zaključuje uvijek ambiciozna Ava.

