Ava tražila novce od kandidata iz Parova: 'Mogla sam još više'

Miloš Radoslavljević, sudionik srpskog reality showa 'Zadruga' na društvenim mrežama objavio je poruke koje je razmijenio s Avom Karabatić (32). Radoslavljević je spomenutim porukama htio svima dati do znanja da je televizijska voditeljica i spisateljica od njega iznudila novce.

Prvo ga je Ava tražila 4.000 eura kako bi joj uzela majicu od sponzora, govoreći mu da radi na tome kako bi Radoslavljević sudjelovao u 'Parovima 8'. U drugoj poruci Karabatić mu daje do znanja da je postala urednica.

- Postala sam urednik, od subote me gledaj. Tako da, onih 1.000, jer toliko zaslužujem - piše u poruci. Splitska pjevačica dala je do znanja kako poruke nisu istinite, odnosno da od nikog nije iznudila novac.

- Naravno da nitko ne radi za džabe ništa. A drugo, svako može svašta izmisliti. Pola poruka nisu moje. Moja dobra volja je bila da pomognem i to sam u više navrata učinila. To uopće nije bilo povezano s 'Parovima' - izjavila je Ava za Kurir te govori Radoslavljević u to vrijeme nije imao novaca.

- Ugovorila sam mu stomatologa, jednog od najboljih. Dogovorili smo se da mu se pomogne i oko PR. Nema veze sa 'Parovima', nego sa PR, oko muzike. Nisam se igrala, nego je počelo zavlačenje. Nije imao novac, pa sam ja plaćala, može i stomatolog potvrditi. Ali sad mi je žao što mu nisam milijune tražila. Lako je tražiti prostor preko poznatog imena. I može još 600 prepiski da objavi, meni naškoditi ne može, još je on meni dužan. Svima ću, kad radim, da tražim novac - objasnila je Ava.

