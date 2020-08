No njezini pratitelji uvjereni su kako su starleta i Tur\u010din ponovno zajedno.\u00a0

<p>Starleta i manekenka <strong>Ava Karabatić</strong> (32) o svom ljubavnom životu ne govori puno, no početkom godine šokirala je objavom kako je već neko vrijeme u vezi s turskim influencerom <strong>Khaledom Alijem</strong>.</p><p>- I došao je trenutak kojeg ste svi očekivali. U vezi smo već duže vrijeme, ali nismo to objavljivali javno jer smo i ja, i on javne osobe i karijeru smo gradili samostalno. Khaled, volim te - poručila je Ava svojedobno na društvenim mrežama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život hrvatskih starleta</strong></p><p>Ava i Khaled održavali su vezu na daljinu, a čestim izjavama ljubavi pokazivali su koliko se vole. No onda je uslijedio potpuni preokret. Starleta je na Instagramu napisala kako su prekinuli.</p><p>- Nemam više dečka. Muškarci, slobodno mi opet možete slati poruke. On je bolesnik. Voljela sam ga, ali ako ćemo se svađati na svaki moj korak što on ne razumije jer je konzervativan, što ja tu mogu? - objasnila je Karabatić.</p><p>Kasnije više o njemu nije ništa govorila, a sada je s bivšim dečkom na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju. Djeluju podosta prisno, a Ava je u opis fotografije kratko napisala: 'Prijatelji'.</p><p>No njezini pratitelji uvjereni su kako su starleta i Turčin ponovno zajedno. </p><p>- Ajde da vidimo koliko će to trajati? Sretno, čestitam - poručili su joj, a Khaled joj je u komentarima napisao emotikone srca. Ava na komentare pratitelja nije odgovarala, a ako je suditi prema onome što su joj pisali, neke je čak i obrisala. Pratitelji su je zamolili da to ne čini.</p><p> </p><p> </p>