Azija će imati vlastitu verziju Eurosonga, a pobjednik putuje na europsko natjecanje
Azija dobiva vlastiti Eurosong
Azija će napokon dobiti svoju verziju najpopularnijeg glazbenog natjecanja na svijetu. Prvo izdanje natjecanja Eurovision Song Contest Asia održat će se 14. studenog u Bangkoku, a okupit će glazbenike iz 11 zemalja. Ova najava stiže u vrijeme kada se već naveliko govori i o sljedećem europskom Eurosongu.
Glazbeni spektakl smjestit će se u dvoranu One Bangkok Forum u tajlandskom glavnom gradu. Organizaciju su preuzeli Europska radiodifuzijska unija i tvrtka Voxovation, dok će program voditi Woody Milintachinda i Cindy Bishop. Publika će imati priliku navijati za izvođače iz zemalja poput Južne Koreje, Filipina, Malezije i Vijetnama.
Zanimljivo je da su pravila natjecanja potpuno preslikana s originalnog azijskog Eurosonga. Svaka pjesma ne smije trajati duže od tri minute, a na pozornici se u istom trenutku može naći najviše šest osoba. Glasanje će također pratiti poznati format jer će o pobjedniku zajednički odlučivati stručni žiri i publika, a jedni i drugi donose po 50 posto bodova.
Obožavatelji natjecanja iz cijelog svijeta moći će sudjelovati u odabiru najboljih. Gledatelji iz zemalja koje se ne natječu imat će priliku glasati, a organizatori će njihove glasove zbrojiti u kategoriju ostatka svijeta.
Posebna nagrada za pobjednika prvog azijskog Eurosonga oduševila je mnoge. Najbolji izvođač iz Bangkoka dobit će ekskluzivnu pozivnicu da nastupi na pozornici europskog Eurosonga.
Direktor Eurosonga Martin Green objasnio je zašto su se odlučili na ovaj korak i zadržali prepoznatljivo ime natjecanja iako sudjeluju samo azijsko-pacifičke zemlje.
- Nacionalne televizije u regiji iznimno cijene ovo natjecanje jer daje veliku priliku domaćim zvijezdama, to je svima bio potpuno logičan potez - rekao je Green.
Domaćini natjecanja već su ozbiljno shvatili svoj zadatak i odabrali pjesmu koja će ih predstavljati pred milijunima gledatelja. Na pozornicu će se popeti MANG i DAOU s pjesmom Aroma, a njih su odabrali stručni žiri i publika na nacionalnom izboru u rujnu.
Svi koji žele pratiti ovaj povijesni glazbeni događaj uživo, ulaznice mogu kupiti početkom listopada. Organizatori su pripremili i posebnu pogodnost za vjerne fanove koji će dobiti raniji pristup ulaznicama za finale, kao i za generalnu probu koja će se održati dan ranije.
*uz korištenje AI-ja
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