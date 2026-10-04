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NOVO NATJECANJE

Azija dobiva vlastiti Eurosong

Piše Zrinka Medak Radić,
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Azija dobiva vlastiti Eurosong
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Foto: PROFIMEDIA
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Azija će imati vlastitu verziju Eurosonga, a pobjednik putuje na europsko natjecanje

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Azija će napokon dobiti svoju verziju najpopularnijeg glazbenog natjecanja na svijetu. Prvo izdanje natjecanja Eurovision Song Contest Asia održat će se 14. studenog u Bangkoku, a okupit će glazbenike iz 11 zemalja. Ova najava stiže u vrijeme kada se već naveliko govori i o sljedećem europskom Eurosongu.

Glazbeni spektakl smjestit će se u dvoranu One Bangkok Forum u tajlandskom glavnom gradu. Organizaciju su preuzeli Europska radiodifuzijska unija i tvrtka Voxovation, dok će program voditi Woody Milintachinda i Cindy Bishop. Publika će imati priliku navijati za izvođače iz zemalja poput Južne Koreje, Filipina, Malezije i Vijetnama.

Druga polufinalna ve?er Eurosonga
Foto: Jens Büttner/DPA

Zanimljivo je da su pravila natjecanja potpuno preslikana s originalnog azijskog Eurosonga. Svaka pjesma ne smije trajati duže od tri minute, a na pozornici se u istom trenutku može naći najviše šest osoba. Glasanje će također pratiti poznati format jer će o pobjedniku zajednički odlučivati stručni žiri i publika, a jedni i drugi donose po 50 posto bodova.

Obožavatelji natjecanja iz cijelog svijeta moći će sudjelovati u odabiru najboljih. Gledatelji iz zemalja koje se ne natječu imat će priliku glasati, a organizatori će njihove glasove zbrojiti u kategoriju ostatka svijeta.

Posebna nagrada za pobjednika prvog azijskog Eurosonga oduševila je mnoge. Najbolji izvođač iz Bangkoka dobit će ekskluzivnu pozivnicu da nastupi na pozornici europskog Eurosonga.

Foto: youtube screenshot

Direktor Eurosonga Martin Green objasnio je zašto su se odlučili na ovaj korak i zadržali prepoznatljivo ime natjecanja iako sudjeluju samo azijsko-pacifičke zemlje.

​- Nacionalne televizije u regiji iznimno cijene ovo natjecanje jer daje veliku priliku domaćim zvijezdama, to je svima bio potpuno logičan potez - rekao je Green.

Domaćini natjecanja već su ozbiljno shvatili svoj zadatak i odabrali pjesmu koja će ih predstavljati pred milijunima gledatelja. Na pozornicu će se popeti MANG i DAOU s pjesmom Aroma, a njih su odabrali stručni žiri i publika na nacionalnom izboru u rujnu.

Svi koji žele pratiti ovaj povijesni glazbeni događaj uživo, ulaznice mogu kupiti početkom listopada. Organizatori su pripremili i posebnu pogodnost za vjerne fanove koji će dobiti raniji pristup ulaznicama za finale, kao i za generalnu probu koja će se održati dan ranije.

*uz korištenje AI-ja
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