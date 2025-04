Baby Dooks i Nered za 24sata o novoj pjesmi: 'Svi danas imaju romobil, kao kuhalo za vodu je!'

Nakon desetljeća predanog aktivizma, kako govore, u kojemu su vlastitim tijelima branili seoske puteve u Bugarskoj kako bi spriječili i upozorili na nehumane uvjete uzgoja stoke i promovirali vegansku kulturu življenja, Baby Dooks i Marko Lasić Nered ponovno su udružili snage. Ovoga je puta povod, kako kažu, ozbiljno neozbiljni projekt Baby Nered, a pjesmom “Romobil” najavljuju i novi album. U glazbenom spotu koji neodoljivo asocira na “Kill Bill”, američki akcijski film redatelja Quentina Tarantina, glumi Filip Juričić.

POGLEDAJTE SPOT:

Uz “Romobil”, najavljuju i singl “Balkan girl”, koji je inspiriran djevojkama koje su danas puno eksplicitnije nego prije. Otvoreno vole i žive za skupe aute, markiranu robu, povremene odlaske u Dubai i, možda najvažnije, sukobe na TikToku. Ništa uljepšano. Sviđala se ta stvarnost nama ili ne.

Zatim "Jaje", ljetnu pjesmu koja govori, kažu, na jedan poetski i romantičan način, o jajetu koje tijekom ljetnih dana često zna kliznuti iz hlačica na rub stolice u kafiću, luftić ili ručnik prilikom sunčanja.

No vratimo se na "Romobil". Kako Nered kaže, nije riječ samo o pjesmi.

- Oduvijek sam imao želju reći nešto pametno, ogoliti dušu pred publikom. Kad sam se zapitao što je to toliko očito, a opet toliko zabrinjavajuće da bismo o tome morali glasno govoriti kako bismo učinili nešto dobro za zajednicu - 'Romobil' se jednostavno ukazao. Kao znak. Iz vedra neba, ali doslovno. Sigurnost u prometu nam je uvijek bila važna. A s izlaskom sunca na ulice gradova i sela otvara se jedna potpuno nova zona - neodgovornog prometnog ponašanja. Svi su alergični na to, pa tako i mi. Ova pjesma je naš doprinos - objašnjava Baby Dooks, a nadovezuje se Nered:

- Vozio sam iza romobila autom, u strahu da dotični romobilaš ne pogine. Usporavao sam jer je bio nasred ceste, potpuno nesvjestan opasnosti. Razmišljao sam o svemu tome... i tako je nastao prvi dio teksta za 'Romobil'.

Foto: PROMO

Kad smo već kod romobila, pitali smo Nereda je li ikad pao u napast da svojoj djeci kupi ovo popularno prijevozno sredstvo. Njegov odgovor, naravno, nije mogao proći bez humora: "Padam često na razne stvari - tenisice, kamen, kantu, štenge... Ali da kupim svom djetetu romobil? Šalim se, naravno da klinci voze romobile. Klara je prva u tome, a Karlo je sad na bikeu. Al' to je ok, to su klinci".

Na pitanje je li ikad i sam stao na romobil, Nered priznaje kroz smijeh: "Iskreno? Nisam! Nekako nije to moj đir - romobilček".

A što kaže o popularnosti romobila među prijateljima i poznanicima?

- Ma voze svi - od frendova do frendica, tetki, susjeda, pa čak i bivših! Danas ti je romobil kao kuhalo za vodu - ima ga svatko. A trebaju li strahovati kad me sretnu na cesti? Pa recimo ovako - ako voze po sredini traka, bez kacige i sa slušalicama u ušima, onda... Možda samo malo... - govori kroz smijeh.

Foto: promo

Humor i sirovu realnost, kombiniraju, kažu, kao lešo krumpir i maslinovo ulje. Ne izmišljaju teme nego ih prepoznaju, a publici žele prenijeti svoje osjećaje, misli i pogled na svijet. A najlakši put da neka poruka dopre do nečijeg uha je upravo šala.

- Znamo da ljudi imaju milijun problema i da im ne treba još netko tko viče s bine: 'Ajmo sad svi razmisliti o životu!'. Zato koristimo humor kao ulaznicu - da te zaintrigira, nasmije, pa tek onda udari gdje treba. I to ne zato da budemo 'pametni', nego zato što nam je jako stalo. Želimo da publika dobi osjećaj da nisu sami - da ima još netko tko vidi iste apsurde, proživljava iste kaose, ali ih probavlja kroz glazbu. Ako se netko nasmije, zamisli i sutra stavi kacigu - mi smo svoj posao napravili - objašnjava Nered.

Ovaj album odraz je, kažu, trenutačnog stanja uma i materijalizacije onoga, kaže Dooks, što primjećuje oko sebe. Voli u zvuku koketirati.

U duhu stvaranja od nadasve nesvakidašnjeg albuma, Nered se prisjetio i anegdote koja ga je promijenila iz temelja, a album Baby Nered je samo nastavak te misije.

- Nakon povratka u civilizaciju, Dooks i ja započeli smo s našim aktivizmom. Sjećam se jedne anegdote iz Bugarske - doslovno smo vlastitim tijelima branili seoske puteve kako bismo upozorili na nehumane uvjete uzgoja stoke i promovirali vegansku kulturu življenja. Dijelimo svoja razmišljanja o zelenoj energiji, sigurnosti u prometu i opasnostima koje donosi. To je glazbeni performance, mini manifest, oda svakodnevici u kojoj svi jurimo negdje - često bez svjetla, bez signala i bez razmišljanja. Rezultat je društveno angažiran hip-hop album koji, na prepoznatljiv i autoironičan način, donosi važne poruke. I vjerujemo da će baš zato pronaći svoje mjesto i na vašoj play listi - poručuje Nered.