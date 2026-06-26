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VIDEO Baby Lasagna nastupio prije Black Eyed Peasa: 'Čast je otvarati za apsolutne legende'

Piše Stela Kovačević, Maša Mai Čigir,
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VIDEO Baby Lasagna nastupio prije Black Eyed Peasa: 'Čast je otvarati za apsolutne legende'
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Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prije legendarne američke grupe Black Eyed Peas nastupio je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna. Zagrijao je publiku energičnim nastupom na zagrebačkom Bundeku

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Glazbenik Marko Purišić (30) nastupio je na zagrebačkom Bundeku kao predgrupa legendarnom Black Eyed Peasu. Spektakl Lollipop pratila je mnogobrojna publika, a Marko, poznatiji kao Baby Lasagna ispričao nam kako mu je to ogromna čast.

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InMusic festival | Video: Maša Mai Čigir/24sata

- Da mi je netko prije pet godina rekao da ću zagrijavati publiku prije Black Eyed Peasa, vjerojatno bih se prvo pitao kakva je to glazba koju ću raditi, da je prikladna za takav zadatak. Šalu na stranu, ne bih vjerovao i ovo je ogromna čast, otvarati za ove apsolutne legende - rekao nam je.

Repertoar na kraju nije prilagođavao publici koja je prvenstveno došla zbog Black Eyed Peasa.

Foto: Maša Mai Čigir/24sata

- Riskirali smo i isplatilo se. Svirali smo svoj žešći repertoar i publika je zbunjeno uživala, barem se nama tako činilo. Sada, nakon nastupa, čini se nekako logično, to je ekipa koja je došla partijat - priča Marko.

Tijekom nastupa Baby Lasagna je izveo i svoj novi singl 'Sedated', a uskoro kreće i na turneju. Pitali smo ga - smatra li da je večerašnji koncert dobra uvertira i svojevrsna priprema za ono što slijedi?

- Mislim da nam ovo dodaje na hrabrosti i iskustvu. Direktno neće utjecati na ono što pripremamo za turneju, ali definitivno imamo u džepu nešto što rijetki imaju - govori glazbenik.

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