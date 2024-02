Baby Lasagna im bio gitarist, a u Njemačkoj su nadmašili čak i Miley Cyrus: Evo tko je Manntra

Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna (28), u svibnju putuje u švedski Malmö. S energičnom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu.

Upao kao rezerva, a postao pobjednik

Simpatični Umažanin upao je na ovu Doru kao rezerva, a u kratkom roku postao je favorit te, na kraju, pobjednik. Njegov uspjeh nije slučajnost. On je ozbiljan pjevač, gitarist, autor i glazbeni producent.

Godinama je bio gitarist u hrvatskom rock bendu Manntra. U grupi koju zovu i umaškom metal-mašinom, a koja je 2019. bila na Dori s pjesmom 'In the Shadows'.

Gradio karijeru u uspješnom bendu

Manntra je vrlo uspješna u Njemačkoj, na sceni takozvanog nu-metal pravca (new urban metal, još poznat i kao new metal, aggro metal ili nü metal, spoj metala, punka, hip hopa i crossovera, nije ni talijanski Måneskin svojim zvukom daleko od te priče).

Poznata je i kao prvi bend iz Hrvatske koji je, nakon više od trideset godina, ostvario plasman na Službenu top-listu albuma u Njemačkoj prema podacima koje izlistava Offiziele Deutsche Charts.

Manntra nadmašila Miley Cyrus, Harryja Stylesa...

Članovi grupe Manntra su s albumom War of the Heathens, na izvještaju s datumom od 29. rujna 2023., nadmašili tjedne rezultate od niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, Miley Cyrus.

Inače, Njemačka je četvrto najveće glazbeno tržište na svijetu, odmah nakon SAD-a, Japana i Velike Britanije.

Baby Lasagna ima svoju publiku kojoj se obraća. Osim 'Rim Tim Tagi Dim', pjesme koja govori o anksioznom mladiću, izbacio je i singlove 'Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much' te 'IG Boi'.

U 'Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much' pjeva o toksičnoj pozitivnosti, dok u 'IG Boi' o klincu koji samo želi biti 'instagram boy'...