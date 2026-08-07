Baby Lasagna ima novu pjesmu! Progovorio i o zlostavljanju

Nakon uspješnih singlova "End the Party" i "Sedated", Baby Lasagna predstavlja "Face On Your Phone", treći singl s nadolazećeg albuma koji će donijeti njegov najžešći i najmoderniji zvuk. Iako je publiku osvojio hitom "Rim Tim Tagi Dim", novi materijal donosi snažniji iskorak prema modernom metalu, uz prepoznatljivu kombinaciju zaraznih melodija i energije po kojoj je Baby Lasagna postao prepoznatljiv.

Sam izvođač novi zvuk opisuje kao metal koji može privući i publiku koja inače ne sluša taj žanr. Inspiraciju pronalazi u modernim bendovima poput Bring Me the Horizon, ali pritom zadržava vlastiti glazbeni identitet, zbog čega novi album predstavlja prirodan nastavak njegova dosadašnjeg razvoja.

Foto: Elizabeta Ružić

Tematski, "Face On Your Phone" bavi se online nasiljem, javnom izloženošću i osjećajem anonimnosti koji mnogima daje dojam da iza ekrana mogu govoriti što god žele bez posljedica. Iako je inspirirana iskustvom života u javnosti, pjesma nije isključivo autobiografska. Donosi univerzalnu poruku o svijetu u kojemu danas gotovo svi živimo dio svog života pred očima drugih te smo svakodnevno izloženi komentarima, kritikama i pogrešnim procjenama.

Foto: Elizabeta Ružić

Pjesma je napisana iz perspektive osobe koja proživljava internetsko nasilje, no umjesto da ostane u ulozi žrtve, zauzima prkosan i borben stav prema nasilnicima. Njezina poruka nije usmjerena na sažaljenje, već na osnaživanje svih koji su se ikada našli na meti uvreda, ismijavanja ili govora mržnje.

Foto: Elizabeta Ružić

"Posljednje dvije i pol godine živim pod povećalom javnosti. To mi je donijelo puno prekrasnih stvari koje su mi promijenile život, ali i mnogo negativnih komentara i poruka. Kad se takvo ponašanje ponavlja iz dana u dan, gotovo preraste u kolektivno zlostavljanje. To me podsjetilo na vlastita iskustva s vršnjačkim nasiljem iz školskih dana. Nisam htio napisati pjesmu koja će ljude ostaviti u ulozi žrtve. Htio sam dati snagu svima koji prolaze kroz takva iskustva. 'Face On Your Phone' je borbena pjesma koja poziva da se uzvrati onima koji se skrivaju iza ekrana," poručuje Baby Lasagna.

Foto: Elizabeta Ružić

S modernom produkcijom, energičnim riffovima i snažnom porukom, "Face On Your Phone" predstavlja jedno od njegovih dosad najosobnijih i najizravnijih izdanja te ujedno daje naslutiti zvuk nadolazećeg albuma, koji će publiku povesti u još žešćem glazbenom smjeru.