Baby Lasagna ima viralniju pjesmu od pobjednika Neme

Europa i svijet ne prestaju plesati onako kako Baby Lasagna svira. Njegova eurovizijska uspješnica "Rim tim tagi dim" našla se na petome mjestu najviralnijih globalnih pjesama, prema Spotifyu. Hit koji je publika nagradila s 337 bodova, a žiri s 210 bodova, zamalo je postao pobjednički na Eurosongu u Švedskoj. Ipak, 44 boda više prikupila je pjesme "The code", koja se na istoj ljestvici nalazi na 10. mjestu. Izvođači pobjedničke pjesme, Nemo, postali su pobjednici zahvaljujući obasipajućim bodovima stručnog žirija i tako pehar odnijeli u Švicarsku.

Milijunski pregledi

Iako Marko Purišić nije odnio pobjedu, njegova pjesma itekako živi među publikom. "Rim tim tagi dim" je do danas u podne imao više od 13,5 milijuna pregleda na službenom YouTube kanalu Eurovizije, kombinirano s pregledima iz polufinalne večeri (8,5 milijuna pregleda) i finalne (5 milijuna pregleda).

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S druge strane, pobjednik je za svoj nastup u finalu dobio više od 11 milijuna pregleda, dok mu je onaj iz polufinalne večeri pregledan više od 3,3 milijuna puta, a to ukupno iznosi više od 14,3 milijuna pregleda YouTube korisnika.

- Meni je drago zbog glasova publike. Ja sam i ranije govorio: 'Neće ti nikakav žiri dolaziti na koncerte, nego publika'. Ukratko, sretan sam i zadovoljan - rekao je Lasagna nakon osvojenog drugog mjesta.

Malmo: Proba natjecatelja uoči druge polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Počeo sa 700 pregleda

Publika ga je zavoljela i na društvenim mrežama. Prije natjecanja na Dori imao je manje od 10.000 pratitelja na Instagramu, a sad ima vojsku obožavatelja od više od 272.000 ljudi. U posljednjih mjesec dana njegov profil zapratilo je gotovo 210.000 novih korisnika, navodi stranica instrack.app.

- Bio sam 'nepostojeći' klinac koji je imao 700 pregleda na YouTubu - priznao nam je i sam Lasagna prije nastupa na Dori.

Foto: Screenshot Youtube

Nemo su sve popularniji

Anoniman za široku publiku bili su i njegovi suparnici Nemo. Njih na Instagramu danas prati više od 315.000 ljudi, a prije svega 30 dana imali su 275.000 manje.

- Preplavili su nas osjećaji. Naš mozak ovako što nije morao procesuirati dosad. Jako smo zahvalni na ovom iskustvu i svim prijateljima koje smo upoznali ovdje. Samo to što smo bili dio ovoga je posebno. Ova pjesma je promijenila naš život i u njoj pričamo svoju priču, a dotaknula je toliko ljudi. Ovo je najluđa stvar koja nam se dogodila - rekli su Nemo nakon osvojenog trofeja.

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Njihova pjesma govori o njihovim osjećajima kao nebinarne osobe, a to znači da se ne deklariraju ni kao muško ni žensko, nego kao “they/them”, odnosno “oni”, a zbog toga su ušli i u povijest kao prva osoba koja je odnijela pobjedu na najvećem glazbenom festivalu.