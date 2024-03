Baby Lasagna oduševio fanove novim fotkama: 'Kao Tesla si!'

Plava kosa uredno zalizana, bijela košulja i crno odijelo. Izgled je to Baby Lasagne na novim crno-bijelim fotografijama koje objavio na svom Instagram profilu. Uz njega je pozirala i njegova zaručnica Elizabeta Ružić, koja je zaslužna i za spot ovog umaškog glazbenika koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj u svibnju.

- Wanna be one of them city boys - napisao je glazbenik uz fotografiju, što je stih iz njegove pjesme 'Rim Tim Tagi Dim', a u prijevodu znači: 'Želim biti jedan od tih gradskih dečkiju'.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Njegovi fanovi su oduševljeni. Mnogi su mu odgovarali drugim stihovima iz iste njegove pjesme, dok su mu drugi pisali na koga ih je podsjetio svojim neuobičajenim izgledom.

'Isti Tesla iz mlađih dana', 'Gomez? Morticia?', 'Mislila sam da gledam u fotografiju mladog Clarka Gablea', neki su od komentara na fotografije.

Umaški glazbenik pravog imena Marko Purišić imao je pune ruke posla tijekom vikenda.

U petak je nastupao na dodjeli nagrada Večernjakova ruža, dok je u subotu bio u ulozi prezentera na dodjeli nagrada Porin gdje je zajedno s pobjednikom 'The Voicea', Martinom Kosovcem, objavio tko je osvojio tu nagradu u kategoriji 'Novi izvođač godine'.