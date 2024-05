Baby Lasagna oduševljen novim uspjehom: Ušao je u prvih pet viralnih svjetskih hitova...

Nakon što je osvojio srca europske i svjetske publike te ostvario povijesni uspjeh za Hrvatsku na Eurosongu, Baby Lasagna pohvalio se novim uspjehom u vezi pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'. Pjesma se penje na Spotifyevoj listi 50 viralnih globalnih hitova i sada se nalazi na petom mjestu.

Prešišao je ostale eurovizijske pjesme, ali i globalne hitove poput pjesama 'I like the way you kiss me' izvođača Artemas i 'I Can Do It With a Broken Heart' Taylor Swift.

Oduševljenje je otkrio i sam Baby Lasagna na svom Instagram Storyju. Kad pogledamo ostale eurovizijske pjesme, Baby Lasagna je trenutno ostvario najbolji plasman na ljestvici.

Foto: Instagram screenshot

Švicarski predstavnici Nemo s pjesmom 'The Code' je na desetom mjestu, slijedi 'Doomsday Blue' irskih predstavnika Bambie Thug na 12. mjestu.

Austrijska predstavnica Kaleen nastupala je s energičnom pjesmom 'We Will Rave' na Eurosongu i trenutno je na 26. mjestu Spotifyeve ljestvice. Silvester Belt iz Litve s pjesmom 'Luktelk' smjestio se na 33. mjestu, a izraelska predstavnica Eden Golan na 35. mjestu.

Svoje mjesto su pronašli i grčka predstavnica Marina Satti s pjesmom 'ZARI', a izbačeni Nizozemac Joost Klein pronašao se s pjesmom 'Europapa' na 50. mjestu.