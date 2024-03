Baby Lasagna pokazao je kako uživa s djevojkom Elizabetom: 'Znate li koju seriju gledam?'

Glazbenik Marko Purišić (28), poznat kao Baby Lasagna, objavio je nekoliko fotografija na Instagramu i pokazao što radi u svoje slobodno vrijeme. Na fotkama je pozirao s djevojkom Elizabetom Ružić i svojim prijateljima.

- Koju seriju gledam na prvoj fotki? Dat ću vam mig - 'That’s what she said' - napisao je. Inače, više je puta spomenuo da mu je omiljena serija 'The Office' te da ju je gledao više puta. U komentarima su mu se javili pratitelji, također obožavatelji serije. 'Koji ti je najdraži lik iz serije', pitala ga je jedna pratiteljica, a on joj je napisao: 'Dosadan odgovor: Michael'.

- Tako ja gledam 'Office', uvijek s tanjurom u ruci - napisala je druga pratiteljica.

Osim fanova serije, javili su se i fanovi Eurosonga. 'Pobjednik Eurovizije', 'Marko, rasturit ćeš na Eurosongu', pisali su mu.