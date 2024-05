Baby Lasagna rastura Europom! Rasprodao koncerte u Poljskoj, u Beču ga sele u veću dvoranu...

Hrvatski predstavnik na Eurosongu i miljenik publike, Baby Lasagna, u rekordnom je roku rasprodao nedavno koncerte na zagrebačkoj Šalati, a interes za ovim mladim istarskim glazbenikom velik je i diljem Europe. Oba koncerta u Poljskoj su rasprodana, objavio je Baby Lasagna na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Rim Tim Tagi Dim na Sea Star Festivalu | Video: 24sata/Video

- Hvala, Poljska! Vidimo se uskoro - napisao je, a oglasio se i oko koncerta kojeg će imati u Beču.

- Nastup u Beču je rasprodan pa se selimo u veći klub - poručio je.

Od danas su u prodaji i ulaznice za koncert Baby Lasagne u Ljubljani, 17. rujna.

Nedavno je nastupio i u svom rodnom Umagu, na Sea Star festivalu. Tamo je predstavio i nove pjesme koje će se pojaviti na nadolazećem albumu 'Demons & Mosquitoes'.

Na njemu će se naći i do sad objavljene pjesme, a to su 'Rim Tim Tagi Dim', 'IG Boi' i 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much'.