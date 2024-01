Baby Lasagna za 24sata o svom umjetničkom imenu i Dori: 'Šok mi je što sam odjednom poznat'

Nakon što je pjevačica Zsa Zsa odustala od Dore, priliku da nastupi umjesto nje dobila je prva rezerva - Baby Lasagna s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”. Pjesma koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama osvojila je brojne obožavatelje Eurosonga, a mnogima nije jasno zašto je uopće bila rezerva.

Iza umjetničkoga imena Baby Lasagna krije se Marko Purišić (28), koji je izazvao veliki interes javnosti u posljednjih nekoliko dana. Marko inače dolazi iz Umaga, a glazbu je zavolio još kao devetogodišnji dječak.

Foto: Elizabeta Ružić

Za 9. rođendan od tate tražio gitaru

- Nisam bio dobar u nogometu, bio sam puniji pa sam uvijek morao biti golman. Ipak, htio sam naći nešto čime ću se moći baviti u slobodno vrijeme. Jednoga dana, kad sam bio na plaži, tata me pitao što želim za deveti rođendan. Rekao sam mu: ‘Gitaru’. Nije baš bilo toliko neočekivano s obzirom na to da je i on glazbenik, ali od tada sam se na neki način počeo baviti glazbom - priča nam Marko.

Dok se mnogi pitaju koje značenje se krije iza umjetničkoga imena Baby Lasagna, Marko kaže kako je ustvari nastalo sasvim slučajno i da nema nikakvo značenje.

- Sve ljude nažalost uvijek razočaram s odgovorom, stvarno nema značenje. Bio sam u Novigradu, šetao obalom i odjednom mi je na pamet palo Baby Lasagna. Zvučalo mi je zabavno i smiješno - kaže Marko.

Foto: Elizabeta Ružić

Da nastupa na Dori javili su mu kad je ručao. Od šoka nije ni reagirao, nego je samo nastavio jesti. Tek je kasnije shvatio što se dogodilo. Nije očekivao ni da će biti rezerva tako da je nastup na Dori za njega veliki šok.

- Bio sam iznenađen što sam uopće ušao u rezerve. Kad sam to saznao, zacrvenio sam se, uplašio, nisam znao kako je ovo uopće moguće. Nije do toga da ne vjerujem u svoju glazbu niti da mislim da je loša, ali bio sam 'nepostojeći' klinac koji je imao 700 pregleda na YouTubu, a na Dori nastupaju puno veći izvođači - objašnjava Marko.

'Ispovraćat ću se od treme'

Iako je na Dori nastupao još 2019. kao član benda Manntra s pjesmom "In The Shadows", ipak osjeća veliku tremu pred ovogodišnji nastup.

- Neovisno o mom iskustvu, uvijek imam tremu, a posebno za Doru jer je puno ljudi gleda, a u pitanju su i velika očekivanja. Ne znam koliko je ovo ona zdrava trema, ispovraćat ću se - govori nam Marko kroz smijeh.

Foto: Instagram

Iako smatra da se svatko od natjecatelja na neki način nada pobjedi, za Marka ne bi bilo toliko strašno da se to ne dogodi.

- Sve sam započeo sa stavom da radim ono što volim. Zbog toga je sve bilo opušteno tako da još pokušavam sačuvati takav stav i biti samo zahvalan na ovome što se dogodilo, na ljudima koje sam upoznao i na fenomenalnim prilikama koje sam dobio. Mislim da se svatko od nas izvođača u jednu ruku nada da će pobijediti, ali ne bi bila najgora stvar na svijetu da ne pobijedim - priznaje Marko.

Napisao puno pjesama za Manntru

Svojom glazbom želi pokazati slušateljima da se ne trebaju shvaćati ozbiljno, da sve uvijek završi dobro i da uvijek ima mjesta za humor. Glazba je za njega, kaže, način izražavanja.

- Za mene je glazba alat kojim mogu slaviti, oplakivati, ljutiti se, proživljavati bilo kakvu emociju. Glazba je alat s kojim mogu reagirati na život, iako to malo zvuči prepotentno - smije se Marko.

Foto: Instagram

Kad stvara glazbu za sebe, nema nikakav pritisak. Tad čeka da inspiracija nađe njega. To može biti nešto što ga je nasmijalo, razljutilo ili raznježilo. Međutim, kad radi za druge glazbenike, stvari su drugačije. Nema vremena čekati da inspiracija dođe. Ipak, to je posao koji ima svoje rokove.

- Pisao sam za Leu Mijatović iz Teške industrije, bivšeg natjecatelja 'The Voicea' Marina Jurića-Čivru, puno pjesama sam napisao za svoj prvi bend Manntra i još mnoge druge glazbenike. Ipak, moram priznati da sam u početku puno puta dobio 'ne' - kaže Marko.

'Navika mi je ići u teretanu'

Od glazbe voli slušati sve: metal, klasičnu glazbu, reggae, jedino mu turbofolk ne leži. Kad ne radi na glazbi, voli vježbati u teretani, gledati filmove i serije te biti sa svojim društvom.

- U prošlosti sam imao 107 kilograma, dosta sam smršavio, a sad mi je ostalo u navici ići u teretanu. Našao sam tamo neku vrstu mira. Također volim čitati, a počeo sam i pisati knjige, točnije novele. To mi je sad novi način na koji mogu izbaciti inspiraciju iz sebe - kaže Marko.

Foto: Instagram

A što možemo očekivati od Marka u budućnosti?

- Ja bih isto volio znati odgovor na to pitanje. Možda se vratim u svoju 'rupu', nastavim pisati pjesme za druge, možda mi postane sve ovo previše pa odustanem, a možda se nastavi. U redu sam sa svime što se može dogoditi i stvarno sam sretan u ovom trenutku - zaključuje Marko.

POGLEDAJTE VIDEO: LUKA VEIĆ ZAIGRAO IGRU I PRISJETIO SE ŠTUKE U ŠLAGU