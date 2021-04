Kultni boy bend The Backstreet Boys se prvi put okupio prije 28 godina, a na njihovom Instagram profilu je osvanula povijesna fotografija iz tog doba.

- Prije 28 godina smo se prvi put upoznali. Bili smo uzbuđeni i puni nade, ali nikome nije bilo na kraj pameti koliko će taj jedan dan imati utjecaja na našu budućnost. Taj dan nismo znali nikoga od vas i vi niste imali pojma tko smo mi, ali sudbina je znala kako nam je suđeno da budemo zajedno i da promijenimo živote jedni drugima. Sjećate li se vi gdje ste bili prije točno 28 godina? Što mislite što ste vi radili kad smo mi otpjevali svoju prvu harmoniju? - napisali su uz fotografiju.

Članovi benda su bili Nick Carter (40), Brian Littrell (45), Kevin Richardson (48), A.J. McLean (42) i Howie Dorough (46).

Bend je devedesetih godina nanizao mnoge hitove, a jedan od najvećih je 'I Want It That Way'. Nju su izdali 1999. godine u sklopu albuma 'Millenium', a odmah je postala veliki hit. I sam album prodao se u milijunima primjeraka.