Badrić ljubi srpskog voditelja? Fanove je zbunila fotografijom

Za nove početke, neka ti je sa srećom, ovim riječima je pjevačica Nina Badrić (46), uz fotografiju sa srpskim televizijskim voditeljem Ivanom Ivanovićem (44), zaintrigirala javnost. Naime, na fotografiji ju voditelj grli i ljubi u obraz, dok nazdravljaju uz čašu vina u restoranu.

Foto: Privatni album

- I Bog nekad krivom crtom piše ravno - dodala je Nina u opisu, a u komentare su počele stizati čestitke za 'novi ljubavni par'.

Foto: Privatni album

- Lijep su par. Nina je jedna divna žena, pjevačica. Nikad nije kasno naći ljubav svog života. Pristaju jedno drugom. Želim im sretan zajednički život i da ako Bog da u budućnosti okuse roditeljstvo - napisala je obožavateljica.

No, niti Nina niti Ivan nisu potvrdili vezu. Vijest da je Nina ponovno zaljubljena, nakon samo dva mjeseca od raskida zaruka s poduzetnikom Tinom Bralom, izgleda da je samo pretpostavka njezinih obožavatelja.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Bravo za prave prijatelje, tako se bodre, bravo Nina - napisala je druga obožavateljica nakon što je Nina uz fotografiju napisala 'prijatelji' na engleskom jeziku. Kako je Ivan prije svega nekoliko dana dao otkaz na srpskoj televiziji 'Prva' na kojoj je imao vlastitu emisiji 'Veče s Ivanom Ivanovićem', izgleda kako je ovo bila prijateljska podrška.

Foto: Privatni album

- To je to pitanje od milijun dolara, zašto sam donio odluku koju sam donio. Svi pišu da je to zato što prelazim na drugu televiziju, no nije. Donio sam tu odluku zato što mi je dosta. Dosta mi je da glumim budalu ovdje i da lažem sve vas da je sve normalno u ovoj zemlji - izjavio je Ivanović u svojoj posljednjoj emisiji koja na kraju nije emitirana na televiziji, ali je sporni video završio na YouTubeu.

Ivan ima kćer Stašu (15) s bivšom suprugom Zoricom koju je upoznao još 1992. godine. Vjenčali su se deset godina kasnije, ali odlučili su se rastati 2012. nakon čega su ga srpski mediji spajali s mnogim djevojkama, a neko vrijeme su nagađali da ga je osvojila 15 godina mlađa Nikolija Radojević (29).

Foto: Privatni album

- Njih dvoje se znaju tri godine i uvijek su među njima sijevale iskre. U početku im je prepreka za nešto više od prijateljstva bila razlika u godinama, ali Ivan je mlad duhom, tako da su vrlo brzo tu prepreku preskočili - rekao je izvor za Blic prije dvije godine.