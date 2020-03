Badrić: Ljudi su me razočarali, nikad ljubav. Još čekam pravog

Najvećim uspjehom Nina Badrić (47) smatra to što je slava nije zavela. Ova godina joj je, govori nam u pauzi između proba, počela žestoko i radno, ali to joj paše jer je veliki radnik. Izdala je novu pjesmu “Ratujem s tugom”, uskoro kreće na turneju, a 7. ožujka prvi put će nastupiti u zagrebačkoj Areni.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako se čini da je svaka godina vaša, prošlu i ovu treba posebno istaknuti. Zanimanje publike nikad jače. Što vi kažete?

Mene izgleda uvijek i iznova otkrivaju. Divno je sve ovo što živim i smatram svoju karijeru velikim blagoslovom. Mislim da je ovo posljedica svih godina snimanja kvalitetnih pjesama koje ljudima znače. ‘Dani i godine’ je pjesma koja se duboko urezala ljudima u dušu, a i ‘Rekao si’ je nastavila prekrasan niz. Publika je ta koja pokazuje smjer kojim idem. Postojim za njih i zbog njih i mišljenje publike mi je najvažnije. Volim kad sam zaposlena i kad nemam previše slobodnog vremena, tako da se u ovoj ludnici oko Arene Zagreb snalazim ko riba u vodi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jeste li se umorili od takvog tempa? Ili je baš to poticaj da nastavite jednakim tempom?

Nikako! Sretna sam zato što radim ono što volim i za što me dragi Bog stvorio. Imam veliku privilegiju što živim od ovog posla. I imam još jako puno ideja i planova koje bih u glazbi voljela napraviti.

Foto: Jelena Balić

Kakva su očekivanja od skorašnjega koncerta u zagrebačkoj Areni? Publika zna što očekuje od vas, a što vi priželjkujete?

Jedva čekam Arenu i jako joj se radujem. Dolaze ljudi iz svih krajeva, što mi je poseban gušt, a sa mnom na pozornici će biti i gosti, za koje sam sigurna da će i publici biti na radost. Volim velike dvorane jer imaju posebnu čar. Divan je osjećaj kad čitava dvorana pjeva s vama. Odmah mi pada na pamet predivan prošlogodišnji koncert u rasprodanoj splitskoj Areni. To je bila noć za pamćenje.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Družite li se s fanovima nakon koncerata?

Družim se putem društvenih mreža gdje mi ostave komentare kako im je bilo na koncertu. Oni ljudi s kojima se družim više odavno nisu moji fanovi nego su mi tijekom godina postali prijatelji.

Foto: Instagram

Kako ste si zamislili 2020.? Redom punite sve Arene regije ili...?

Može i tako. Hahahahaha. Već sam imala sjajne koncerte u velikim dvoranama kao što su beogradska Arena, sarajevska Zetra, splitska Arena. Sad je na red došao i Zagreb. No obožavam i male prostore, dapače, nije mi toliko bitno gdje pjevam nego da se stalno bavim glazbom.

Foto: Jelena Balić

Od “Trebam te”, preko “Čarobnog jutra”, do “Rekao si” i najnovije pjesme “Ratujem s tugom”.... Hit nad hitovima, a sve tužne balade. Čini mi se da baš njih jako volite. Točno?

Publika takve pjesme najviše voli u mojoj interpretaciji. Meni ne preostaje ništa drugo nego da snimam i pjevam njima za ljubav. Kažu ljudi da pjevam dušom, a ne samo glasom. Tko sam ja da im ne vjerujem. Možda je to razlog zašto mi publika najviše vjeruje dok pjevam velike ljubavne balade. Jedanput sam se požalila našoj legendi Oliveru da ne bih pjevala balade nego brže pjesme koje sama najviše volim, a on mi je tad dao super savjet. Rekao je da velike balade pjevaju samo veliki interpretatori i da publika rijetkima ‘odobri’ tu privilegiju. Oliver mi je bio primjer glazbenika koji je baladama osvojio sve.

Koji su kriteriji po kojima birate pjesmu?

Ako me ne kupi na prvo slušanje, teško da će me netko nagovoriti da snimim pjesmu. Ako je ja sama ne napišem, onda se vežem prvo za tekst. I ako je priča moja, odnosno nešto u čemu se i sama pronalazim, to je to.

Foto: Instagram

Koji nastup, koji obožavatelji, koje situacije su vam se usjekle posebno u sjećanje? Često vam se na pozornicu popnu djeca, gane li vas to posebno?

Zaista je puno prekrasnih priča koje su mi se urezale duboko u srce kao najljepše uspomene. Nestvarna svjedočanstva ljudi u kojima govore koliko dobrog su im donijele moje pjesme. Ja toga nisam svjesna i iznova se čudim koliku moć ima glazba.Definitivno ima. Želim da svi oni ljudi koji su to podijelili sa mnom putem društvenih mreža ili osobnim susretom znaju da su oni mene oplemenili u životu svojim primjerom.

Foto: Jelena Balić

Postoji li ijedno mjesto na kojemu se možete zabaviti i opustiti a da sa susjednih stolova ne pokazuju prstom u vas i šapuću: ‘Eno Nine Badrić’? Poželite li u tim trenucima anonimnost?

Na prostorima regije ne postoji.Da budem iskrena, meni je pravo opuštanje tek kad odem negdje daleko gdje nitko ne zna čime se bavim. No naših ljudi ima svagdje pa me je čak i na dalekom St. Barthu dočekala konobarica iz Dubrovnika koja je radila u resortu.

Foto: Jelena Balić

Jeste li ikad poželjeli biti nepoznati? Kad vas na ulici zaustavljaju i traže autograme, jeste li ikad pomislili ‘dajte mi malo mira’?

Samo kad jedem! Hahaha! Najviše me živcira kad ljudi sjedaju za stol dok, npr., ručam negdje u restoranu. Počinjem od sebe jer ja se to nikad ne bih usudila napraviti. Pritom mislim na nepoznate ljude koji sjednu samo ‘da mi nešto kažu’. I onda kad ih pristojno zamolim da se dignu od stola jer bih voljela ručati na miru, počaste me epitetima ‘nesimpatične, nedruželjubive ili prepotentne’. Da ne pričam o pravim stalkerima s kojima sam imala velikih neugodnosti. Vjerujte mi, to ni najmanje nije ni duhovito ni ugodno. U takvim trenucima poželim biti javnosti nepoznata.

Foto: PIXSELL

Vedri ste, lepršavi, uvijek dobre volje. Kakvi ste kad vas netko naljuti, a kakvi kad ne nastupate?

Generalno sam pozitivac i osoba koja se uvijek trudi naći mrvu dobrog u svemu i svakom. No vjerujte mi imam itekako i ja lošijih dana. I tad sam ko uragan. Svašta kažem, odmah planem, ali se odmah i ugasim.Tsunami! Hahahaha! Moja ljutnja traje punih pet minuta i odmah se ispričam ako sam pogriješila. Ne razumijem ljude koji su se u stanju ljutiti danima.Za mene je to gubitak vremena.

Foto: Jelena Balić

Kako reagirate na nepravdu, kad vidite da netko slabiji bude ugnjetavan? Što vas zapravo jako može naljutiti?

Uf... slaba sam na nepravdu. I tu uvijek reagiram srcem. Jako me može naljutiti nepravda svake vrste i mislim da me jedino to može izbaciti iz takta. Što bih dala da imam čarobni štapić i da sve na ovome svijetu ide po pravdi. No, nažalost, ovdje nema pravde. Nisam od onih koja će okrenuti glavu od osobe koja je bilo kako ugrožena ili zlostavljana. Tu reagiram kao lavica.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Jeste li se ikad suočili s nekom teškom situacijom, kad vam se činilo da ste nemoćni? Da niste znali ili mogli riješiti problem?

Puno puta u životu gledala sam u zid. Činilo se bezizlazno. Znate one situacije kad je čovjek bespomoćan. No ja sam praktični vjernik. Mislim da me to spašava jer stvari sagledavam drugim očima. Predam Bogu u ruke takve dane i, vjerujte mi, uvijek nekako izađe na dobro.

Foto: Jelena Balić

Što za vas znači prijateljstvo? Jeste li uvijek spremni biti bliskima rame za plakanje?

Prijatelj je odabrana obitelj. Za mene su prijatelji jako važni i trudim se paziti na njih. No prijatelji se kusaju u nevolji. A moje nevolje su pročistile moja prijateljstva. Ostali su oni pravi malobrojni biseri i zbog toga sam sretna. Imam pokraj sebe neke ljude koje uvijek mogu nazvati i s kojima se korigiram istinom. Ne volim laskavce. Takvi ljudi nisu moji prijatelji.

Foto: Jelena Balić

Po čemu pamtite djetinjstvo, odrastanje?

Moje djetinjstvo je bilo bezbrižno, prekrasno i mirno. Mi smo odrastali na ulici. Rođena sam u centru Zagreba i sve mi je bilo na pet minuta, vrtić, škola, klubovi... Uvijek u šali kažem da je tad Bog hodao po zemlji.Nije bilo mobitela, interneta i bili smo prisiljeni družiti se pričati jedni s drugima, a i dečki su morali zvoniti na vrata moje mame da bi me pozvali van. Danas smo svi otuđeni. Tesla je sve odavno lijepo i precizno opisao: ‘Doći će vrijeme pametnih uređaja i glupih ljudi’. Danas živimo virtualne živote dok pravi život prolazi mimo nas. I danas su ljudi usamljeniji nego ikad prije.

Foto: Privatni album

Kakva vas sjećanja vežu uz Dinu Dvornika? Hoćete li podijeliti s nama neku zajedničku avanturu, anegdotu...?

Dino je bio jedinstven. Veliko dijete, predobar čovjek i izvanserijski talent. Šteta što ga više nema, nedostaje jako. Otišao je puno premlad i žao mi je zbog toga. Zapravo svi moji glazbeni idoli polako odlaze na, vjerujem, neko puno bolje mjesto.

Foto: Privatni album

Nedostaje li vam Oliver Dragojević?

Oliver je netko tko je nama s ovih prostora upisan u genetski kod. Nikad nisam upoznala osobu koja ne voli Olivera. Onakav ispraćaj nikad nitko nije imao na ovim prostorima niti će imati, u to sam sigurna. Tu količinu poštovanja je bilo prekrasno doživjeti. Split je svome Oliveru napravio veličanstven ispraćaj. Ipak nas ljudi pamte samo po količini ljubavi koju dajemo za života.

Foto: PIXSELL

Niste poput brojnih zvijezda otišli na estetske operacije, bojite li se starenja? Vježbate li redovito, držite li dijete ili uživate u životu ne opterećujući se?

I ja, kao sve žene, želim biti zadovoljna, sretna i privlačna.Nisam dosad išla pod nož, što ne znači da neću. Ako u godinama koje dolaze budem loše starjela, poslužit ću se blagodatima estetske kirurgije. Dapače, mislim da je to dobra stvar ako se koristi minimalno. Pazim što jedem, vježbam, trudim se biti što bolja, ali nikako se ne želim uvući u prevaru svijeta koji terorizira osobito nas žene raznim idealima ljepote. Ljepota je u različitosti. Pogledajte samo J.Lo. Nju sve žene svijeta obožavaju jer je iz svojih nedostataka napravila ogroman uspjeh. Ona je sve samo ne idealno građena, no pretvorila je svoje mane u prednosti i predivna je u svakom smislu. Sigurnost u sebe je najljepša osobina i to nas čini lijepima.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vjerujete li i dalje u ljubav i brak? Opterećuje li vas okolina pitanjima kad ćete se udati, postati majka..., priželjkujete li si to?

Ljudi su me razočarali. Nikad ljubav. I moji odabiri su bili pogrešni, no vjerovala sam u nekom periodu života da će ipak sve završiti dobro. Očito nisam imala dovoljno strpljenja da sačekam svoju priču. Sad imam. Život me naučio da se pravi susret dogodi jedanput u životu i da je vrijedan čekanja. Danas pokraj sebe želim osobu koja mi je prije svega prijatelj. Netko tko je meni sličan. Sigurna sam da prava ljubav nikad ne promaši. Jer ako promaši, onda i nije bila prava. Najbolja sam udvoje, obiteljska sam žena i volim se brinuti za nekog, a i volim da se netko brine za mene. Voljela bih upoznati osobu koja će biti centar moga svijeta. No ljubav se ne naručuje, ona se dogodi. Tko zna što mi Bog sprema.

POGLEDAJTE VIDEO: