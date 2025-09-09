Bahra, Ines, Irena i Ranka iz 'Ljubav je na selu' družile se u Zagrebu: 'Izvela nas Bahrica!'

Ines Petrić ponovno je razveselila brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, bivša kandidatkinja iz showa 'Ljubav je na selu' na svojem se Facebook profilu pohvalila objavom u društvu dobro poznatih kolegica iz emisije. Uz nju su na fotografiji pozirale Bahra, Irena i Ranka.

- Izvela nas Bahrica u najpoznatiji restoran u gradu u Stari Kotač 2 uz kumove i gošće, sestre blizanke Azre Vidak baš smo uživali - stoji u opisu uz emotikone čaše i crvenog srca, a u komentarima su se odmah javile neke od obožavateljica.

'Lipe ste i svako dobro svima vama. Vidimo se 16,10 u Etno selu Biskupović', 'Super lijepo druženje', napisale su im.

Ines je, podsjetimo, ljubav pred kamerama pokušala pronaći čak sedam puta, no prava osoba nikada nije stigla. Nedavno je zaintrigirala javnost fotografijom s farmerom iz 16. sezone, Antom Munitićem, pa su mnogi odmah posumnjali u romansu.

- Jako smo dobri frendovi Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu. Ante je super tip i super se slažemo - komentirala je Ines za RTL nedavno njihov odnos.

Foto: Facebook

Bahra, s druge strane, i dalje privlači pažnju gdje se god pojavi. Nedavno je u razgovoru za Net.hr otkrila svoje poslovne planove i ambicije.

- Što se tiče vlastitog biznisa, to bi se trebalo dobro razmotriti i savjetovati. Na burzi postoje određene opcije za otvaranje obrta. To bi se dalo riješiti, ali moraš imati dobar plan i podršku. Kad bih mogla pokrenuti neki dobar biznis, voljela bih to ostvariti u nekoj dobro uređenoj državi vani. Može biti neka europska zemlja, ali i Kanada, Irska, možda čak i Dubai. Švicarska je malo teža što se tiče ulaska, ali i ona bi bila opcija. Voljela bih da to bude kroz neki dobar posao, uz nekog posrednika ili s osobom s kojom bih mogla dijeliti i posao i život, srodnu dušu - otkrila je.

Dodala je kako bi najradije radila nešto povezano sa zdravom prehranom i brigom o tijelu, ali i u području kozmetike.

- Želim ostatak svog života ostvariti u najboljem izdanju. Konkretno, voljela bih raditi nešto što je vezano za zdravu hranu, savjetovati ljude kako održavati svoje tijelo. Zanimaju me teme poput pravilne prehrane i zdravog načina života. Možda nešto u obliku savjetovanja. Također me jako zanima kozmetika. Rad u kozmetičkom salonu, uređivanje noktiju, njega lica, sve to. Mislim da bi se time mogla ozbiljno baviti, da bih to stvarno radila s ljubavlju - priznala je Bahra.

Foto: RTL

Jasno je da bivše kandidatkinje showa i dalje njeguju bliska prijateljstva i ambicije, a pratitelji s oduševljenjem prate njihove životne korake i planove.