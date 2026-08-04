Bahra iz 'Ljubav je na selu' traži pomoć! Pokrenula je i akciju pa skuplja novac, a evo zbog čega

Bahra Zahirović, koju smo više puta gledali u showu 'Ljubav je na selu' danas je proslavila 61. rođendan. Tim je povodom odlučila javno progovoriti o problemu koji ju dugo muči. Na društvenim je mrežama pokrenula humanitarnu inicijativu pod nazivom 'Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!' i prikuplja novac kako bi si riješila svoje stambeno pitanje.

- Moj najveći san i cilj je da u sljedećih godinu dana, uz vašu pomoć, napokon ostvarim ovaj san i uselim se pod svoj vlastiti krov -napisala je Bahra u objavi na društvenim mrežama.

Posebno mjesto u njezinu životu imaju njezini kućni ljubimci, koji su joj, kako ističe, najveća utjeha.

- Kao što vidite na slici s mojim ljubimcima, oni su moja najveća utjeha, no i oni i ja trebamo kutak u kojem ćemo napokon pustiti korijenje i mirno živjeti - poručila je.

Foto: Facebook

Objasnila je kako se odlučila obratiti javnosti za pomoć jer su cijene najma za nju postale previsoke i kako joj velik dio primanja odlazi upravo na stanarinu. Istovremeno, iako radi, tvrdi kako zbog svojih primanja ne može dobiti stambeni kredit kojim bi riješila pitanje doma.

Dodala je kako ne traži luksuz.

- Ja ne tražim palače ni luksuz. Moj san je mali, skroman i zidan dom u kojem ću moći mirno živjeti i dočekati starost bez straha hoću li sutra imati krov nad glavom - napisala je pa dodala:

- Iz tih se razloga, s punim povjerenjem i otvorenim srcem, obraćam vama – dobrim ljudima koji su toliko puta pokazali da imaju veliko srce kada je najteže.

Foto: RTL/Screenshot

Osim toga, obećala i potpunu transparentnost u slučaju da se prikupe potrebna sredstva za kupnju doma.

- Svjesna sam koliko je danas svaka marka i svaki euro teško zarađen. Zato vam dajem svoje svečano obećanje: ukoliko se skupe dovoljna sredstva za kupnju mog malog doma, javno ću i transparentno dokazati svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću s vama svaki korak, ugovor i papir, kako biste vidjeli da je vaša dobrota ispoštovana u potpunosti i usmjerena isključivo u svrhu mog doma - poručila je.