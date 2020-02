Bahra je hit: Volim antikvatni namještaj, bavim se šetnjom...

Zagrepčanka Bahra Zahirović (54) poznato je lice obožavateljima showa 'Ljubav je na selu'.

Nakon što je u 11. međunarodnoj sezoni pisala u Berlin Dominu Santru (62) s kojim, kako kaže, nije kliknula jer su različitih karaktera, ove godine sreću iskušava u Istri kod Valtera Krastića (52).

Foto: RTL

Simpatična kandidatkinja gledatelje je odmah osvojila originalnim komentarima na situacije u kojima se nalazi. Njezine izjave 'kruže' društvenim mrežama i forumima.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Došavši kod Valtera u Buje, Bahra je izjavila kako joj je predivna soba u koju se smjestila te kako baš voli 'antikvatni' namještaj koji vidi oko sebe. Pohvalila je smještaj za razliku od drugih natjecateljica...

Foto: RTL

Natjecanje u reality showu nije joj, tvrdi, teško palo zbog blizine mora pa je sve skupa nazvala godišnjim odmorom. U sobi je sama jer su se Zorica i Sandra više zbližile.

Zagrepčanka je usput otkrila i svoju, kako kaže, supermoć.

- Što se tiče filozofske situacije, jako sam lukava i mudra. Pomoću svoje vizionalnosti odmah odgonetnem karakter osobe. Nisam to primijetila odmah u ranoj mladosti, to jednostavno dolazi s iskustvom. Radila sam s različitim profilima ljudi pa sam počela proučavati stavove i gledišta osoba. Fizionomija, govor tijela, pristup, pogled i obraz - sve to govori koliko si nekome poželjan ili nepoželjan. Sve to ima svoje vlastite dokaze. Osoba uopće ne mora govoriti, ja sve raspoznajem - rekla je Bahra.

Foto: RTL

Gledateljima je otkrila da je zaposlena i bavi se šetnjom te kako se brani od nasrtljivih muškaraca.

- Kad me neki muškarac želi povaliti, stanem mu na nogu i udarim ga u jaja - zaključuje simpatična kandidatkinja.

Foto: RTL

POGLEDAJTE VIDEO: