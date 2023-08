Bahra nam priča o muškarcima, ljubavi i krštenju: 'Moje sestre i ja smo odrasle bez roditelja...'

Nova sezona 'Ljubav je na selu' samo što nije započela, a gledatelji ispred malih ekrana upoznat će nove farmere koji će tražiti ljubav. Ipak, pojavit će se neka i dobro im znana koja su ih godinama unazad uveseljavali u popularnoj emisiji Među njima je i veteranka Bahra Zahirović.Razgovarali smo s Bahrom koja nam je otvorila dušu te pričala o sakramentu krštenja kojega je primila nedavno, a otkrila nam je i što je to potrebno muškarcu da osvoji njezino srce.

Jedna ste od miljenica gledatelja ispred malih ekrana, što gledatelji mogu očekivati od Vas u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'?

Ponovno se vraćam na ekrane, drago mi je da mogu tim načinom razveseliti sve moje obožavatelje. Još sam se jednom ohrabrila. Već su gledatelji jako dobro zamijetili moje stavove i ponašanje, a u novoj sezoni trudit ću se da sam i dalje ono što sam bila, i dalje ista u nekim stavovima čvrstine. Bit ću primjer i strogo ću se postaviti. Ne želim odustati od onoga što sam ja.

Kako ste se odlučili ponovno prijaviti u emisiju?

Očekujem novo iskustvo, neka nova prijateljstva, da se ponovno odlično zabavim na tulumima u showu s ostalim farmerima i kandidatkinjama. Volim jako biti okružena pozitivnim i dragim ljudima, a možda i plane koja ljubavna iskrica.

Koje karakteristika mora imati muškarac kako bi mogao osvojiti Vaše srce?

Meni je važan i fizički izgled, ali još više životne osobine koje su jako bitne. U prvom redu da ima neki stas, lijepu liniju, da drži do sebe, da je dobar u duši. Važno mi je kakve ima životne navike. Pridobiti bi me moglo da ima jedan dobar pristup, da poštuje ženu i odnosi se prema njoj kao prema najvažnijoj osobi u svom životu, da zna što želi i da se postavi atraktivno u svemu. Mora biti vrhunski u higijeni, držati do sebe, da je vrijedan, marljiv. Svakom partneru koji bi bio takav, uzvratila bih čvrstu ljubav.

Jeste li se spremni promijeniti zbog muškarca?

Zbog prave ljubavi preselila bih se bez problema čak i u inozemstvo. Ali zbog ljubavi nikad ne bih promijenila svoje čvrstine, svoj ženski ego, nema teorije da bih dala ni jedan milimetar...Volim se ponašati i držati dostojanstveno jer znam tko sam i što sam, te što od života tražim.

Nedavno ste se i krstili, možete li nam opisati kako je to izgledalo?

Rođena sam u Zagrebu, ali nisam odrasla ni ja, a ni moje dvije sestre, uz roditelje...Odgajane smo prema katoličkim običajima, od malih nogu smo odlazile u crkvu i u svetišta. Shvatila sam kroz cijeli moj život da je ipak dostojno prihvatiti katoličke sakramente. Zbog toga sam donijela odluku. Možda će se netko čuditi i pitati kako to nisam učinila prije...Nisam prije o tome tako ozbiljno razmišljala. Uz mene su na taj dan bile moje prijateljice Irena Slopšek i Ines Petrić. Bilo mi je drago da su mi i dalje podršku. I moji kumovi su bili divni, to je bio moj odabir. Jako sam zahvalna svima koji su podržali taj moj dan koji mi je bio najljepši i najsretniji u životu.

Vjerujete li u ljubav?

Još uvijek vjerujem da bi mi se mogla dogoditi, neću gubiti nadu. Ali to stvarno mora biti jedan kulturan muškarac, sklon poštovanju i razumijevanju.

Što mislite što je sve potrebno kako bi jedna veza ili brak uspjeli?

Po mom iskustvu i gledištu te jedne situacije i atmosfere života nekog zajedničkog, to bi trebalo biti obostrano podržano, od prvih lijepih slatkih trenutaka upoznavanja pa nadalje...Sve s ljubavlju usklađivano, poštovanje, zajednički blagi kompromis u tom zajedničkom životu. Više nježnosti i pažnje - obostrano! Sramota je kad se dvije srodne duše ne mogu dogovoriti o svim situacijama kroz život na koji su se odlučili. Ako nisu spremni, bolje da ne idu dalje jer onda samo dolazi do problema. Treba puno ljubavi, razgovora, pažnje, dogovora.