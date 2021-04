Ja nisam vaš predmet za omalovažavanje, rekla je ljutito Bahra zbog svih podbadanja koje su joj tijekom dana priuštile kandidatkinje Radmila i Mara, a cijela drama započela još za vrijeme doručka.

Naime, nakon žustre svađe u kojoj su Radmila i Mara rekle Bahri da je 'zaostala', Marijan ih je odlučio odvesti na putovanje iznenađenja kako bi smirio situaciju.

No, u autu je došlo do još veće prepirke. Bahra se bojala da će ih Marijan odvesti na visine u adrenalinski park, kao što je to napravio farmer u prošloj sezoni, a Mara joj je zatim prigovorila da stalno govori o onome što je bilo. Njezina rečenica uzrujala je Bahru.

Kandidatkinja je od ljutnje počela i plakati te kroz suze rekla Marijanu da ju izbaci iz natjecanja.

- Nemojte me bockati. Ne želim imati osjećaje i loše dojmove kao iz prošlosti - rekla je.

Dok ju je Mara pokušavala smiriti, Radmila je komentirala kako je Bahra previše burno reagirala, a Marijan ih je cijelo vrijeme molio da se pomire.

- Od jada sam se rasplakala, što smatram da je moja slabost - rekla je Bahra pa objasnila kako se morala isplakati.

- Jako sam dirljiva na krive riječi koje ne pristaju mom identitetu ni mom karakteru - dodala je.

Marijan je tijekom putovanja zamolio Maru da zagrli Bahru kako bi ju smirila i rekao kako ne želi da ona napusti njegovu farmu.