Bajaga raspjevao Varaždince: 'Samo nam je ljubav potrebna'

Koncertom Momčile Bajagića - Bajage (58) i njegovog pratećeg benda Instruktori, na pozornici ispod bedema varaždinskog Starog grada završio je prvi dan jubilarnog 20. Špancirfesta.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bajaga je koncert započeo pjesmom „S druge strane jastuka“, te nastavio sa svojim poznatim hitovima „Život je nekad siv, nekad žut“, „Tišina“, „Verujem - Ne verujem“, „Moj plavi safiru“, „Godine prolaze“, „Ti se ljubiš na tako dobar način“, a više tisuća ljudi od onih najmanjih do najstarijih, većinu je pjesama pjevala u glas s Bajagom.

To je bio treći Bajagin koncert na varaždinskom Špancirfestu i svaki put je oduševio publiku. Na početku nakon pozdrava Varaždincima, Bajaga je rekao da neće puno pričati i da idu odmah svirati, te je održao obećanje i više od 2 sata svojim pjesmama zabavljao publiku. Koncert je završio pjesmom „Samo nam je ljubav potrebna“ nakon čega je publika krenula s pljeskom i pozvala Bajagu natrag da otpjeva još nekoliko svojih hitova.

Nekoliko dana prije njegova koncerta, Udruga 7. Gardijske brigade Puma, se oglasila priopćenjem da je Bajagin koncert uvreda za sve branitelje, no varaždinski gradonačelnik dr. Ivan Čehok izjavio je na to da „Varaždin nije Karlovac“. U Karlovcu je nedavno nekoliko dana uoči koncerta, Bajagin nastup odgođen, zbog pritiska branitelja. Stav varaždinskog gradonačelnika Čehoka, stigao je i do Bajage koji je je rekao za medije da mu je puno zahvalan na tome te da bi ga volio upoznati i zahvaliti mu se na podršci.