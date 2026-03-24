Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu

Bajaga i Instruktori dolaze 5. i 6. lipnja u zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će odsvirati presjek svojih najvećih hitova, objavila je Tvornica
Bend predvođen Momčilom Bajagićem Bajagom publici će ponuditi repertoar koji obuhvaća najvažnije trenutke njihova opusa, uz hitove poput „Plavi safir“, „Tišina“, „Sa druge strane jastuka“, „Godine prolaze“ i „Muzika na struju“.
Bajaga i Instruktori djeluju više od četiri desetljeća, a tijekom karijere objavili su više od deset albuma i live izdanja te snimali glazbu i za filmove “Ni na nebu, ni na zemlji” (1994.) i “Profesionalac” (2001.).
Debitirali su 1984. albumom “Pozitivna geografija”, a slijedili su “Sa druge strane jastuka” (1985.), “Jahači magle” (1986.) i “Prodavnica tajni” (1988.), dok su početkom 1990-ih objavili EP “Četiri godišnja doba” (1991.) i album “Muzika na struju” (1993.).
U kasnijim godinama nastavljaju nizati relevantna izdanja, uključujući „Zmaj od Noćaja“ (2001.) i „Daljina, dim i prašina“ (2012.)
Njihovi koncerti djeluju kao manifestacija zajedništva, a sinergija benda i publike odzvanja svakim stihom. Takvu će posebnu atmosferu i snažne emocije bend stvoriti i na dvama koncertima u Tvornici kulture, najavljuje organizator.
