Obavijesti

Show

Komentari 2
SVIRAT ĆE NAJVEĆE HITOVE

Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu
2
Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bajaga i Instruktori dolaze 5. i 6. lipnja u zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će odsvirati presjek svojih najvećih hitova, objavila je Tvornica

Bend predvođen Momčilom Bajagićem Bajagom publici će ponuditi repertoar koji obuhvaća najvažnije trenutke njihova opusa, uz hitove poput „Plavi safir“, „Tišina“, „Sa druge strane jastuka“, „Godine prolaze“ i „Muzika na struju“.

Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt
Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bajaga i Instruktori djeluju više od četiri desetljeća, a tijekom karijere objavili su više od deset albuma i live izdanja te snimali glazbu i za filmove “Ni na nebu, ni na zemlji” (1994.) i “Profesionalac” (2001.).

Debitirali su 1984. albumom “Pozitivna geografija”, a slijedili su “Sa druge strane jastuka” (1985.), “Jahači magle” (1986.) i “Prodavnica tajni” (1988.), dok su početkom 1990-ih objavili EP “Četiri godišnja doba” (1991.) i album “Muzika na struju” (1993.). 

U GRADSKOM VRTU FOTO Pogledajte atmosferu s Bajaginog koncerta u Osijeku
FOTO Pogledajte atmosferu s Bajaginog koncerta u Osijeku

U kasnijim godinama nastavljaju nizati relevantna izdanja, uključujući „Zmaj od Noćaja“ (2001.) i „Daljina, dim i prašina“ (2012.)

Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt
Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Njihovi koncerti djeluju kao manifestacija zajedništva, a sinergija benda i publike odzvanja svakim stihom. Takvu će posebnu atmosferu i snažne emocije bend stvoriti i na dvama koncertima u Tvornici kulture, najavljuje organizator.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.
MYSTERY EVENT

Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.

Poznato je koja će to misteriozna regionalna zvijezda nastupiti u prosincu na ovogodišnjem Extra koncertu godine u Areni Zagreb
Edo Maajka i IDEM udružili snage u singlu "Proljeće"
PROLJETNA HIMNA

Edo Maajka i IDEM udružili snage u singlu "Proljeće"

Kombinacija introspektivnih stihova, svježeg produkcijskog pristupa i autentične interpretacije rezultirala je skladbom koja će se lako povezati s publikom svih generacija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026