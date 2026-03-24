Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu

Bend predvođen Momčilom Bajagićem Bajagom publici će ponuditi repertoar koji obuhvaća najvažnije trenutke njihova opusa, uz hitove poput „Plavi safir“, „Tišina“, „Sa druge strane jastuka“, „Godine prolaze“ i „Muzika na struju“.

Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bajaga i Instruktori djeluju više od četiri desetljeća, a tijekom karijere objavili su više od deset albuma i live izdanja te snimali glazbu i za filmove “Ni na nebu, ni na zemlji” (1994.) i “Profesionalac” (2001.).

Debitirali su 1984. albumom “Pozitivna geografija”, a slijedili su “Sa druge strane jastuka” (1985.), “Jahači magle” (1986.) i “Prodavnica tajni” (1988.), dok su početkom 1990-ih objavili EP “Četiri godišnja doba” (1991.) i album “Muzika na struju” (1993.).

U kasnijim godinama nastavljaju nizati relevantna izdanja, uključujući „Zmaj od Noćaja“ (2001.) i „Daljina, dim i prašina“ (2012.)

Njihovi koncerti djeluju kao manifestacija zajedništva, a sinergija benda i publike odzvanja svakim stihom. Takvu će posebnu atmosferu i snažne emocije bend stvoriti i na dvama koncertima u Tvornici kulture, najavljuje organizator.