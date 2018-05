Bajamić je pobijedila kao 'kralj popa': 'Čudesna si i lepršava'

Nakon nekih Michaela Jacksona u dosadašnjim sezonama, ovo je zaista svjetska razina, ja sam oduševljen pjevanjem, pokretima i svime, komentirao je komičar Mario Petreković (45) transformaciju pjevačice Maje Bajamić (27) koja je pobijedila u osmoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Maja je utjelovila Michaela Jacksona i izvela njegovu pjesmu 'Billie Jean', a osim što se žiriju svidjelo njezino pjevanje, pohvalili su se i ples. Saša Lozar (37) nije mogao vjerovati koliko Bajamić nalikuje na 'kralja popa', a posebno ju je pohvalio zbog vrlo kratkog vremena koje je imala za pripremu točke.

- Meni si ti čudesna, nevjerojatno mi je kako ti dobiješ tu lepršavost - komentirala je Nives Celzijus (36). Damir Kedžo (30) kako je Maja beskrajno talentirana te zna što radi. Zahvaljujući Majinoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi 'Milosrđe – Centar za beskućnike' iz Karlovca.

Ana Vilenica (39) ovoga je tjedna na bodovnoj ljestvici zauzela drugo mjesto, nastupivši kao Camila Cabello s pjesmom 'Havana'. Glumica je za imitaciju mlade pjevačice dobila brojne pohvale žirija.

- Ja sam upravo susrela jednu novu Anu ovdje, ti si kandidat kod kojeg se jako kuži kad izvodi pjesme koje joj se sviđaju i koje joj se ne sviđaju, ovdje je to sve tako lijepo. Meni je ovo jedna od tvojih najdražih točaka - rekla joj je Nives. Saša je istaknuo kako je Ana ista izgledom Camili i kako je sve njezino imala te je odlično pjevala.

- Slična si njoj, ples je bio fantastičan, pjevanje mi se svidjelo, meni tvoja najbolja točka do sad - komentirao je Petreković. Kedžo je rekao kako jako voli iščekivati Anine točke i da ga iznenađuje, a nikad ne zna što je priredila te je ovaj put 'ubila'.

Glumica Katarina Baban (29) transfomirala se u Joleta i otpjevala njegov hit 'Duša od papira'. Iako se bojala kako će uspjeti izvesti pjesmu, dobila je pozitivne komentare žirija.

- Ti pokreti, taj ukočeni vrat, kompletno fizički, što se tiče tvog talenta i sposobnosti u samom si vrhu za mene u ovoj emisiji - rekao je Petreković, a Kedžo se složio s njime. Dodao je kako je Katarina

fizički bila toliko uvjerljiva da glas nije ni potrebno komentirati.

- U svakom pozitivnom smislu mogu ti komentirati glas. Tvoj gard je doprinio tome da budeš uvjerljivija glasom - istaknuo je Saša. Nives je otkrila kako je Katarina jedan od njezinih favorita što se nikako ne vidi na njihovim bodovima. Kaže da ima osjećaj da je glumica uvijek nekako zakinuta, a da je ovog puta dobila neku dosadniju verziju Joleta iz koje je izvukla maksimum.

Radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele (51) utjelovio je Zdenku Kovačiček i otpjevao njenu pjesmu 'Frka'. Kedžo je komentirao kako je sretan i oduševljen što je izveo tu pjesmu, a nije znao da ju u originalu izvodi Kovačiček, a znao je za obradu grupe Nipplepeople. Zahvalio se Dreletu za energiju koju je uložio.

- U refrenima se osjetila frka, al' nisi se dao smesti i to se tako radi - istaknuo je Kedžo dok je Nives rekla kako nju frka u refrenu ni najmanje nije smetala. Saša je rekao kako ga Drele svaki put ugodno iznenađuje.

- Tako se to i radi. Vizualno i u pokretu si bio Zdenka, u duši i tijelu si bio Zdenka. Ti nisi Drele, ovo je Zdenka - komentirao je Saša. Atmosferu u studiju je podigao Damir Poljičak (34) koji je u ulozi Mile Hrnića izveo domoljubni hit 'Kome bi šumilo'.

- Ti si kralj muških transformacija - rekao mu je Saša. Nives je dodala kako je Damir lijepo otpjevao te joj je bilo milo ga za gledati i uvijek joj je užitak promatrati njegove transformacije.

- Ja ću se također pridružiti čestitkama. Nevjerojatne su sposobnosti transformacije gospara Poljička, osobito u muške uloge, gdje nesebično napušta Poljička - komentirao je Petreković. Kedžo se složio s njime.

- Oduševio me taj Milin vibrato i kako on to grleno pjeva da se trese cijela pozornica, tresla se, svaka ti čast, hvala ti na ovome - rekao je Kedžo.

Matko Knešaurek (32) transformirao se u Lionela Richieja, a izveo je njegovu pjesmu 'Hello'. Budući da je bio vrlo samouvjeren pred nastup, komentari žirija potvrdili su kako je Matko bio na visini zadatka. Saša mu je odmah rekao kako jako dobro pjeva, a posebno ga je pohvalila Nives.

- Meni se sviđaju ove tvoje uloge koje se zasnivaju na vokalu koji je prelijep, muževan, slojevit i paše mi. Sviđa mi se, čini mi se da nakon prošle emisije si dobio neko samopouzdanje i digao se - istaknula je Nives. Kedžo je dodao kako Matko uopće nije imao lagan zadatak zato što je Lionel Richie u svom pjevanju jako sugestivan, a ovdje je jako doziran.

- Ti si se suzdržao cijelo vrijeme. Odglumio si kako treba i meni je ovo jedna od boljih točaka danas - rekao je Kedžo. Petreković je istaknuo kako je glumac super odradio točku i da je veoma napredovao.

Pjevač Amel Ćurić (37) na pozornicu je donio dašak narodne glazbe transformiravši se u Halida Bešlića i

otpjevavši njegov hit 'Iznad Tešnja'. Članovi žirija bili su oduševljeni, a pogotovo Nives koja se tijekom izvedbe popela na stol.

- Ja sam te malo manje gledala od ostatka žirija, ali Halid nije pjevač koji se gleda, on se sluša, s njim si na stolovima i bitno je da si pobudio tu emociju meni. Meni si ovdje možda malo previše dozirao to vokalno i stasom. Kao da si pokušavao ne oskvrnuti lik i djelo gospodina - komentirala je Nives. Saša je istaknuo da je pjevač malo previše u vokalu bio Amel.

- Halid ima onu podloženu dubinu u glasu kada pjeva, ti je danas nisi imao - rekao mu je Kedžo, ali i dodao kako je nastup bio uspješan.

Na posljednjem se mjestu na ljestvici našla Paola Valić Bekić (35) koja je pjevala 'No Scrubs' grupe TLC. Petreković je rekao kako se Paola još nije riješila Gopca iz prošle emisije, ali i istaknuo kako je uživao.

- Ja sam primijetio malo te Tinine ljutnine kod tebe u licu. Napisao sam na papir: Maska cool, ok pjeva, ritma baš nema - rekao je Saša. Nives je komentirala kako su joj bili super Paolini pokreti i da uvijek dobiva čudne zadatke, no na kraju je to super 'sklepala'.

- Koreografija je bila dosta zahtjevna, meni je ovo jedna solidna točka - zaključio je Kedžo.

U sljedećoj epizodi showa Ana Vilenica pjevat će pjesmu benda Kool & The Gang, a Katarina Baban postaje jedna od pjevačica grupe Pussycat Dolls. Davor Dretar Drele postat će Bob Marley, Matko Knešaurek bit će Katy Perry, Damir Poljičak je dočekao ulogu Luciana Pavarottija, a Amel Ćurić bit će Celia Cruz. Vidjet ćemo i domaće dance legende, pa će tako Maja Bajamić postati Senna M, a Paola Valić Bekić će biti Kasandra.