Umjesto na pozornicu išla sam u polje, a u reality želim ponovno

Zbog virusa, a zatim i potresa otišla je djedu i baki na selo. Tamo je Maja trenirala, mentalno se pripremala za Farmu, pisala pjesme i okrenula se prirodi i radu u polju

<p>Pjevačicu <strong>Maju Bajamić</strong> ovih dana možemo gledati u "Farmi". </p><p><strong>Zašto ste odlučili sudjelovati u showu? Zbog krize koju je uzrokovala pandemija, htjeli ste da vas publika vidi u drugačijem izdanju od onoga na pozornici ili zbog nečeg trećeg?</strong></p><p>Prvi izolacijski period nakon potresa, provela sam s bakom i djedom na selu u Trnbusima gdje sam istinski uživala baveći se poljoprivredom i stalno boraveći u prirodi. Zapravo je prvi lockdown bio savršena uvertira za iskustvo koje je uslijedilo- farmu. Glavni razlozi mog sudjelovanja bili su boravak u prirodi uz odsustvo mobitela koji mi je često, koliko god koristan i potreban, težak uteg u svakodnevnom održavanju odnosa sa svojom nutrinom. Drugi meni bitan razlog bio je upravo taj da se ogolim pred publikom do te mjere da me vide zapravo, u potpunoj prirodi, radu i „na selu", gdje sam zapravo najsretnija. Također, svojim sudjelovanjem i potpuno prirodnim izgledom (kojem dajem prednost i u privatnom i profesionalnom životu) željela sam poslati poruku ženama koje su svakodnevno bombardirane i opterećene idealima ljepote i svega što prati navedeno; prirodno, prije svega- prirodno je najljepše, kakvo god da je. Zagrlit se, prihvatiti, voljeti. Željela sam se ogoliti publici kroz sve dosad neviđene uvjete, okolnosti i fizička i emotivna stanja i jako sam sretna što sam to i ostvarila.</p><p><strong>Kako je na Vas utjecala pandemija kao na glazbenika? Mnogi kolege bune se kako nemaju prihode...</strong></p><p>Pandemija je na mene utjecala samo fizički (potres, prestanak nastupa, smanjeni prihodi), no ne i duhovno i mentalno. Na moju veliku sreću u nesreći, nakon potresa u Zagrebu, na dva mjeseca preselila sam se baki i djedu u moje Trnbuse. Živjela sam u miru i prirodi, jako puno vremena provodila u vrtu i improviziranom uredu na nedovršenom katu kuće u kojem se događala prava rapsodija kreativnih ideja. Otvorilo me sve to, napisala sam puno tekstova i glazbe, redovito vježbala sviranje gitare i trenirala. Bile su to prave pripreme za nastavak profesionalne priče i napredak na području iste, kao i uvertira u Farmu, koja je „došla" dva mjeseca nakon mog povratka u Zagreb.</p><p><strong>Mislite li da će pandemija ostaviti posljedice na glazbenu industriju i vašu karijeru?</strong></p><p>Mislim i vjerujem da neće. Svijet umjetnika je u njemu samom i duboko je potreban svijetu izvan njega. Istina uvijek nađe put. Rješenje uvijek postoji.</p><p><strong>Jeste li u zadnje vrijeme dobivali ponude za nastupe, odnosno jeste li gdje nastupali?</strong></p><p>Jesam i bile su u pitanju manje svirke na otvorenom, naravno. Mogu s velikom zahvalnošću reći da sam vrijeme od popuštanja mjera (lipanj i srpanj) do gotovo pred sam ulazak na 'Farmu' radila, pjevala.</p><p><strong>Što ističete kao Vaš najveći uspjeh u glazbi?</strong></p><p>- Pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' te ulazak u ansambl jazz i cabaret kluba Kontesa, odnosno otvaranje vrata kazališta. To je dosad najveće. Najbolje tek dolazi.</p><p><strong>Kako Vam se svidjelo na 'Farmi'?</strong></p><p>Privukla me želja da za vrijeme korone budem slobodna i u prirodi, lišena mobilnog aparata i „svijeta". Farma je za mene bila prava odluka koja mi je donijela priliku da kroz izlazak iz zone komfora, odnosno suživot sa velikim brojem potpuno nepoznatih ljudi, kroz rad i u prirodi još više spoznam sebe, svoju duhovnu, mentalnu i fizičku snagu.</p><p><strong>Imate li u planu ići u još neki reality nakon 'Farme'? Ako da, koji?</strong></p><p>Želja mi je sudjelovati u showu „Ples sa zvijezdama". Ples mi je velika ljubav i strast, bila bi jako sretna kada bi se kroz spomenuti projekt mogla profesionalno usavršiti i obogatiti i na tom području, vrlo bitnom za moje zamišljeno daljnje glazbeno i umjetničko djelovanje.</p>