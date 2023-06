Bajker Mijo iz 'Ljubav je na selu' govori nam o bivšim ljubavima i pokojnoj mami: Sve je potonulo

Miju Bošnjaka (58) iz Novog Varoša gledatelji ispred malih ekrana imat će priliku pratiti u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Razgovarali smo s njim te nam je otkrio kako je spojio ljubav prema motorima i prema cvijeću, pričao nam je o bivšim ljubavima te objasnio što traži od buduće partnerice.

Vi ste bajker, ali volite i cvijeće, imaju li ljudi o Vama predrasude? Ako da, kakve?

Pa ne znam da imaju baš neke predrasude, kod mene i bajkeri kupuju cvijeće! Nisam doživio ništa čudno niti loše. Ljubav prema cvijeću na mene je prenijela majka, od nje sam naučio što je korov, a što je cvijet. Inače, cijela obitelj voli cvijeće, oduvijek smo imali cvijeće, povrće, vrt. Kad je rat došao, poremetio nas je, otišli smo u novu sredinu koju smo trebali urediti. Kupovao sam novo cvijeće da bi to izgledalo što ljepše. Prvo što sam kupio bilo je sjeme maćuhica. Poklanjao sam ih prijateljima, a onda su mi oni rekli da bi to trebao prodavati. 'Ajde može, po jednu kunu", rekao sam. Ubrzo mi je prijatelj poklonio više posuda za cvijeće i tako sam ja to počeo saditi. Zavolio sam sve o uzgoju bilja, učio sam iz literature i interneta, sve sam naučio o posebnostima biljaka i sada je to dio mog života.

Jeste li emotivni?

Emotivac? Pa jesam, možda malo previše. Svaka me tragedija strašno pogađa, i ako netko od bajkera strada, plačem kao da su mi braća. Prema životinjama sam osjetljiv, pazim mačke, ježeve kada prelaze cestu, takav sam.

Rekli ste da ste u životu imali dvije velike ljubavi, možete li nam ispričati nešto više o tome?

Tri ljubavi su trebale završiti brakom, no dogodio se rat pa je ta prva veza propala. Jako smo se voljeli i sve planirali, no dogodilo se to da je ona izbjegla s majkom u Njemačku i majka ju je tamo udala za stranca. Patio sam dugo, razmišljao o njoj, no kasnije krenuo dalje. Zbog prepreka, završila je i ljubav s majkom mog sina... Drugog sina dobio sam sa ženom iz inozemstva, no zbog problema koje nismo mogli prebroditi, rastali smo se. No, imam divnog sina. Najveću ljubavnu priču doživio sam s djevojkom iz Trogira, nakon tog prekida mi je dugo trebalo da se oporavim, nikad do kraja taj prekid nisam prebrodio...Izvukli su me prijatelji.

Kako ste se odlučili prijaviti u show?

Prijavio sam se zbog druženja, prijateljstva. Šalio sam se, kao da sam dozvao, govorio sam prijatelju da ću se ja prijaviti, da ću napraviti show. Međutim, kada sam vidio kamere prilikom predstavljanja - nije mi bilo svejedno! Ne znam zašto do toga dođe, inače nisam plašljiv, ali pred kamerama je nešto drugačije. To je jedno novo iskustvo!

Tko Vam je najveća podrška u životu?

Ne znam, poslije smrti majke i nakon što sam brata izgubio, jedno vrijeme sam se osjećao kao da je sve potonulo. Imam prijatelja kojeg znam s ratišta, s kojim sam veliki prijatelj do danas. On mi pomogne kad god mi treba. Podrška mi je i ovaj moj svijet - moj motor, cvijeće, životinjice koje su mi drage i to mi je sve. Mnogi prijatelji su otišli vani raditi, no na bajkerskim druženjima prijatelji su mi svi! Inače sam povučen i živim za sebe, ne žalim se.

Kako izgleda Vaša idealna partnerica?

Idealna? Ma nisam ni ja idealan, niti sam najljepši, niti najmlađi. Nešto sam mlađeg duha od svoje generacije i to je to. Više volim obraćati pozornost na karakter, volim skromnost, volim razgovorom rješavati probleme, a sad - boja kose, izgled - ne gledam to toliko. Bitnija je duša - skromnost, jednostavnost... Volim prirodne osobe.