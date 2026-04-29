Bake u 'Igri chefova' nikoga neće štedjeti: 'Teško da bi se naša unučad najela od ovog'

Večeras počinju borbe timova! Chefovi trebaju odabrati natjecatelje za svoje timove s kojima ulaze u završnicu. Timovi će se međusobno boriti za pobjedu u izazovima kako ne bi izgubili članove. U eliminacijama doći ćemo do finalne borbe za pobjednika 'Igre chefova' koji će osvojiti glavnu nagradu od 25.000 eura.

- Jako sam zadovoljan jer je konkurencija stvarno kvalitetna i stvarno sam sretan zbog sebe što sam do ovdje dogurao - misli Luka, a sve najviše zanima koji će ih chef odabrati u svoj tim.

- U koji god tim da odem - to su vrhunski chefovi! To su ljudi s iskustvom, znanjem… Ne može biti loše - smatra Viktoria dok većina misli kao Dejan: 'Potpuno mi je svejedno u kojem ću biti timu. Svaki chef ima svoje kvalitete'.

Foto: Maja Bota Strbe

Nakon odluke tko će kuhati u kojem timu, doći će red za prve goste i prvo kuhanje! Pravilo je jasno: timovi dobivaju isti zadatak i imaju isto vremena za kuhanje te kuhaju za jedanaestero gostiju koji su povezani jednom temom. Kad su tanjuri gotovi, po traci ih šalju gostima na kušanje.

Oni kušaju sva jela i vraćaju tanjur u boji tima čije im se jelo najviše svidjelo. Tim s najviše tanjura siguran je od eliminacija. Tijekom eliminacija jedan natjecatelj napušta show. Večeras će timovi kuhati za gošće koje savršeno vladaju kuhinjom, njihova jela svi pokušavaju ponoviti, ali rijetko tko u tome uspijeva.

- Kuhate modernu gastronomiju za bake! - najavljuje Marijana.

- Bit će jako zanimljivo nešto moderno napraviti a da bakice budu zadovoljne - smatra chef Toni, a Helena nastavlja: 'Ne viđam baš često bake u fine dining restoranima'.

Chefovi i timovi imaju deset minuta za pripremu i tada se mogu dogovarati o svemu, pokazivati im tehnike, ali kada to vrijeme istekne - ne smiju dirati ili kušati hranu svog tima. Svi su se složili da bi bake sigurno razveselilo neko ukusno varivo, ali s obzirom na to da moraju pripremati modernu interpretaciju nekog jela, neće im biti lako.

Stiven i Toni igrat će na kartu ribe, a Tibor će riskirati s teletinom. I dok će natjecatelji pozorno slušati savjete svojih chefova, Tibor će se zapitati: 'Možda nijedna baka neće htjeti ni probati to jelo, a kamoli ga ocijeniti?!' A bake nisu došle štedjeti nikoga, pa će komentari biti prilično oštri.

- Teško bi se naša unučad najela od ovog - reći je jedna baka dok će druge tražiti dodatke bez kojih je njima ručak nezamisliv: 'A gdje kruh uz ribu? Nema kruha? Fali kruha i pomfrita!'

Ni moderna dekoracija neće proći ništa bolje uz zaključak: 'Cvijeće u vrtu da, ali na tanjuru - ne!' Bake će jasno reći i što misle o malim porcijama na tanjuru, a i o pečenju imaju jasne stavove: 'Kaj je to? To je sirovo!'

Kome će bake dati prolaznu ocjenu, a što nikada neće pripremiti svojim unucima