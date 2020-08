Banderas pozitivan na koronu

<p>Španjolski glumac <strong>Antonio Banderas</strong> na današnji dan slavi jubilarni 60. rođendan. No ovaj rođendan drugačiji je od ostalih s obzirom na to da je slavni glumac saznao da je pozitivan na Covid-19.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p><p>- Rođendan ću morati proslaviti u karanteni s obzirom na to da mi je stigao test i da sam pozitivan na Covid-19 - napisao je Antonio na svom Twitter profilu i dodao: </p><p>- Želim dodati i da se osjećam relativno dobro. Malo sam umorniji, ali radim sve kako bih se oporavio što prije - otkrio je slavni glumac, a brojni obožavatelji pružili su mu virtualnu podršku. </p><p>Glumac je napisao i kako će vrijeme u karanteni iskoristiti na najbolji mogući način. Otkrio je kako će pisati, čitati, odmarati, ali i stvarati nove projekte. </p>