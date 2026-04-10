Bane iz Songkillersa zbog nove pjesme postao je Superman

Songkillersi se vraćaju novim singlom "Superman" koji će u radijski eter vratiti njihov prepoznatljiv plesni, funky zvuk.

Autori ove energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane koji se zahvaljujući zabavnom tekstu ovoga puta našao u ulozi superjunaka.

"Mislim da je ovo najbliže što ću doći tituli superjunaka, ali i ovo je dovoljno", kroz smijeh govori Bane kojem je povratak energičnijem ritmu, priznaje odlično sjeo.

"Baš smo se se dobro zaigrali Peggy i ja na ovoj pjesmi i složili smo jedan plesni, nadamo se, hit. A kako će publici i radijskim urednicima leći ova pjesma? Da sam barem Superman pa bih to znao", završava Bane.

Spot za "Supermana" kreirala je hrvatska redateljica Lea Radolfi, a njezina animacija savršeno se ispreplela s pjesmom.

Osim što promoviraju novi singl Songkillersi se spremaju za brojne live nastupe koje ih očekuju ovog proljeća, pa ćemo ih tako slušati uskoro u Zagrebu, Makarskoj, Novoj Gradišci..

