Banfić gradi glinenu kuću: 'Bilo nam je dosta gradskog života'

- Da mi je netko rekao prije 11 godina, kad sam prvi put posjetila Indiju i bila u pustinji Thar, da ću jednoga dana živjeti u Hrvatskoj u kući građenoj od prirodnih materijala: gline, slame, drva, rekla bih mu: ‘Ma daj, moš si mislit’, izjavila je Ivana Banfić (49).

Foto: privatni album

Pjevačica koja i danas ima gaže na kojima pjeva svoje stare hitova, poznatija pod nadimkom I Bee, otkrila nam je kako će uskoro početi živjeti u skladu s prirodom. Pokraj rijeke Kupe, već dulje, gradi vlastitu glinenu kuću.

- Uskoro će naša obiteljska kućica biti gotova. U prirodi kraj rijeke Kupe u šumici. To je obiteljski projekt, ideja je došla slučajno. Razmišljali smo bismo li napravili brvnaru ili nešto drugo. Živjeli smo u kući i u zgradama, evo u glinenoj kućici još nismo - objasnila je Ivana. Istaknula je da vjeruje da je sve zapisano “tamo negdje”, a obožavatelji su se složili.

- Vidjeli smo da na Vukovčici ima nekoliko takvih kućica i svidjelo nam se. Imali smo edukaciju nekoliko mjeseci kako se to radi jer je problem pronaći radnike. To je sve ručni rad, jako malo strojeva se koristi i kod nas nitko to ne radi pa moramo sami - rekla je Banfić.

Foto: privatni album

Ljubav prema prirodi presudila je u ovoj obiteljskoj odluci. Još nema uvjete za život u njoj, a sve su “putem” dokumentirali.

- Snimali smo od početka, dok je to još bilo samo zemljište, pa kako smo postavili temelje i ostalo. Suprug i ja ćemo napraviti dokumentarni film o tome. Ali za sada nema ni prozore, ni vrata, niti išta da bismo se mogli tamo preseliti, ali budemo uskoro - rekla je Ivana i nastavila:

- Želimo živjeti u skladu s prirodom, kako nam je namijenjeno otkad Zemlja postoji. Previše smo se odvojili od zelenila, rijeke... Bilo je dosta gradskog života, želimo se maknuti iz tog užurbanog svijeta.