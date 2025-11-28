Obavijesti

OBITELJSKA IDILA

Barack Obama objavio rijetku obiteljsku fotografiju: Njegove lijepe kćeri ukrale svu pažnju

Piše Zrinka Medak Radić,
Barack Obama objavio rijetku obiteljsku fotografiju: Njegove lijepe kćeri ukrale svu pažnju
Foto: Instagram/kerolaychaves

Povodom američkog blagdana Dana zahvalnosti Barack Obama podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu obiteljsku fotografiju, a svima su za oko zapele njegove kćeri Sasha i Malia

Bivši američki predsjednik Barack Obama oduševio je milijune svojih pratitelja na Instagramu objavom tople, obiteljske fotografije povodom  velikog američkog blagdana Dana zahvalnosti. U trenutku kada se mnoge obitelji okupljaju oko blagdanskog stola, Obama je iskoristio priliku da pošalje poruku zajedništva i zahvalnosti, podsjećajući nas na važnost vraćanja duga zajednici.

Na novoj fotografiji, koja odiše opuštenom i sretnom atmosferom, obitelj Obama pozira zagrljena, nasmijana i modno usklađena. Barack, u svojoj prepoznatljivoj ležernoj varijanti s bijelom košuljom i bež hlačama, stoji uz suprugu Michelle, koja izgleda svježe i mladenački u svijetlim hlačama i nježno zelenom kardiganu.

No, pravu pozornost ukrale su njihove kćeri, Sasha i Malia, koje su odrasle u prave mlade žene s istančanim stilom. Sasha nosi zanimljivu kombinaciju traper jakne i duge, bijele čipkaste suknje s upečatljivim remenom, dok je Malia odabrala elegantnu, svijetlu haljinu neobičnog kroja koja savršeno pristaje uz njezinu raspuštenu kosu.

Uz fotografiju, Barack je napisao dirljivu posvetu: "Tijekom ove sezone darivanja, učinimo sve što možemo kako bismo vratili zajednicama koje su nam toliko toga pružile. Od naše obitelji vašoj, želimo vam predivan Dan zahvalnosti!"

SJELI PRED KAMERE Barack i Michelle Obama otkrili istinu o svom braku: 'Nikada nisam pomišljala na rastavu...'
Barack i Michelle Obama otkrili istinu o svom braku: 'Nikada nisam pomišljala na rastavu...'

Kao i uvijek, objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, pa je Obama u samo 18 sati od objave prikupio gotovo milijun i pol lajkova . Komentari ispod fotografije pršte emotikonima srca i pohvalama na račun izgleda obitelji.

"Prekrasna obitelj, Obame", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao nostalgičan komentar: "Moj Predsjednik zauvijek. Hvala vam za moju naturalizaciju, gospodine." Mnogi su istaknuli kako obitelj izgleda blagoslovljeno i sretno, a komplimenti na račun Sashe i Malie ne prestaju pristizati, nazivajući ih "prekrasnim mladim ženama".

'BILO MI JE TEŠKO' Michelle Obama: 'Plakala sam nakon odlaska iz Bijele kuće, morala sam biti pribrana, ali...'
Michelle Obama: 'Plakala sam nakon odlaska iz Bijele kuće, morala sam biti pribrana, ali...'

