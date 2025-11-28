Barack Obama objavio rijetku obiteljsku fotografiju: Njegove lijepe kćeri ukrale svu pažnju

Bivši američki predsjednik Barack Obama oduševio je milijune svojih pratitelja na Instagramu objavom tople, obiteljske fotografije povodom velikog američkog blagdana Dana zahvalnosti. U trenutku kada se mnoge obitelji okupljaju oko blagdanskog stola, Obama je iskoristio priliku da pošalje poruku zajedništva i zahvalnosti, podsjećajući nas na važnost vraćanja duga zajednici.

Na novoj fotografiji, koja odiše opuštenom i sretnom atmosferom, obitelj Obama pozira zagrljena, nasmijana i modno usklađena. Barack, u svojoj prepoznatljivoj ležernoj varijanti s bijelom košuljom i bež hlačama, stoji uz suprugu Michelle, koja izgleda svježe i mladenački u svijetlim hlačama i nježno zelenom kardiganu.

No, pravu pozornost ukrale su njihove kćeri, Sasha i Malia, koje su odrasle u prave mlade žene s istančanim stilom. Sasha nosi zanimljivu kombinaciju traper jakne i duge, bijele čipkaste suknje s upečatljivim remenom, dok je Malia odabrala elegantnu, svijetlu haljinu neobičnog kroja koja savršeno pristaje uz njezinu raspuštenu kosu.

Uz fotografiju, Barack je napisao dirljivu posvetu: "Tijekom ove sezone darivanja, učinimo sve što možemo kako bismo vratili zajednicama koje su nam toliko toga pružile. Od naše obitelji vašoj, želimo vam predivan Dan zahvalnosti!"

Kao i uvijek, objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, pa je Obama u samo 18 sati od objave prikupio gotovo milijun i pol lajkova . Komentari ispod fotografije pršte emotikonima srca i pohvalama na račun izgleda obitelji.

"Prekrasna obitelj, Obame", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao nostalgičan komentar: "Moj Predsjednik zauvijek. Hvala vam za moju naturalizaciju, gospodine." Mnogi su istaknuli kako obitelj izgleda blagoslovljeno i sretno, a komplimenti na račun Sashe i Malie ne prestaju pristizati, nazivajući ih "prekrasnim mladim ženama".