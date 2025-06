Barbara iz 'Savršenog' baca se u biznis! 'Ova tamnija boja kože uskoro neće biti samo moja...'

Barbara Mandarić (22) gledateljima je postala poznata kroz četvrtu sezonu 'Gospodina Savršenog', ali taj je reality za nju bio tek početak. Nedavno je na društvenim mrežama podijelila kako ozbiljno razmišlja o DJ karijeri, čime bi svoju dugogodišnju ljubav prema elektroničkoj glazbi pretvorila u nešto više od hobija. No glazba nije njezina jedina strast. Već neko vrijeme radi i na vlastitom skincare proizvodu.

- Godinama na Instagramu dijelim house i techno glazbu, spontano kroz storije, i uvijek dobijem hrpu poruka i odgovora kako žele moju playlistu i da su oduševljeni izborom. Uvijek sam bila taj DJ u društvu – uvijek ja puštam glazbu, na rođendanima ili nasumično u autu, ali uvijek sam ja ta - rekla je Osječanka za Net.hr.

Foto: screenshoot/Instagram

Ideja o DJ karijeri nije nastala preko noći, ali sad prvi put ozbiljno razmišlja o tome da je i ostvari.

- Ako bih se bacila u to, ne bih to radila površno i ne bi mi bilo teško jer je to stvarno nešto što obožavam. Ljudi su počeli primjećivati moj osjećaj za glazbu i estetiku, kažu mi da znam spojiti sliku s pjesmom… Iskreno mislim da tu leži nešto veliko i jako autentično - dodala je Mandarić.

Foto: Instagram

Kako bi sve dodatno začinila, uključila je i fanove da joj predlože umjetnička imena.

- Publika mi konstantno piše, smišljaju imena, šalju prijedloge – to doslovno izgleda kao cirkus u porukama. Zabavno mi je to gledati jer vidim koliko se ljudi unesu i koliko zapravo vjeruju u mene, možda i prije nego ja sama. Uglavnom se sve vrti oko imena Barbara, a nitko ne zna da mi je srednje ime Una. Tako da, kad dođe pravi trenutak i pravo ime, znat ću. Do tad – neka im mašta radi - ispričala je Barbara.

Foto: screenshoot/Instagram

A dok s jedne strane slaže beatove, s druge razvija formulu za svoj prvi kozmetički proizvod.

- ⁠Želim se izraziti kroz ljepotu tijela i zdrav izgled kože. Već neko vrijeme razvijam proizvod s visokim antioksidativnim svojstvima, koja štiti kožu od vanjskih utjecaja. Fokus mi je prvenstveno na zdravlju i prepoznatljivoj, tamnijoj nijansi tena koju njegujem – što se, iskreno, i vidi. To mi je još jedan projekt na kojem radim, i stvarno se želim kroz to ostvariti u idućih godinu dana. Sve u svoje vrijeme. Ova boja kože – uskoro neće biti samo moja - zaključila je bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'.

Foto: Instagram