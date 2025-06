Barbara iz 'Savršenog' nam je otkrila: Zbog tena se bacam u biznis, a Šime? Družili smo se...

Barbara Mandarić (22) gledateljima je postala poznata kroz četvrtu sezonu 'Gospodina Savršenog', ali taj je reality za nju bio tek početak. Ozbiljno razmišlja o DJ karijeri, čime bi svoju dugogodišnju ljubav prema elektroničkoj glazbi pretvorila u nešto više od hobija. No glazba nije njezina jedina strast. Već neko vrijeme radi i na vlastitom skincare proizvodu.

StartFragment- Godinama na Instagramu dijelim house i techno muziku, spontano putem storyja i uvijek dobijem hrpu poruka i odgovora kako žele moju playlistu i da su oduševljeni izborom. Uvijek sam bila taj DJ u društvu, uvijek ja puštam muziku; na rođendanima ili u autu, ali uvijek sam ja ta. Ako bih se bacila u to, ne bih to radila površno i ne bi mi bilo teško jer je to stvarno nešto što obožavam. Ljudi su počeli primjećivati moj osjećaj za muziku i estetiku, kažu mi da znam spojiti sliku s pjesmom… Iskreno mislim da se tu krije nešto veliko i jako autentično - govori nam Osječanka.

Okružena je ljudima iz glazbene scene, a svaki put kad stane za DJ pult, osjeti se da to ima smisla.

- Slušam ono što bih i puštala - house, techno, elektroniku. To je moj vajb i tu sam najviše svoja. Ne bih se prilagođavala nečemu što nisam, baš želim ljudima prenijeti ono što stvarno osjećam kroz muziku. U emisiji su me pokušale prozvati da se pretvaram, da slušam narodnjake, ali to nikako nisam ja. Nikad nisam glumila zbog nekog dojma - ističe Barbara.

Već ima prepoznatljiv glazbeni stil koji bi ju najbolje opisao kao DJ-icu. Najviše je privlače žanrovi poput tech housea, afro housea, deep housea, melodic techna i dance popa. A neki od njezinih glazbenih uzora su Mladen Solomun, poznatiji pod umjetničkim imenom Solomun, Artbat, ukrajinski DJ i glazbeno-produkcijski duo iz Kijeva, koji čine Artur Kryvenko i Vitaliy Batish Limarenko, Deborah De Luce i naravno, Tiësto te David Guetta.

- Njegova legendarna 'Sexy Bitch' su mi doslovno najdraža ljetna melodija, uz INNU naravno - to je taj ljetni vajb koji volim. Moram reći da se uvijek nekako poistovjetim s curama koje su nju slušale dok su bile mlađe. Imamo taj isti osjećaj za svijet, isti film - dodaje Osječanka.

Kako bi sve dodatno začinila, uključila je i fanove da joj predlože umjetnička imena.

- Publika mi konstantno piše, smišljaju imena, šalju prijedloge, to doslovno izgleda kao cirkus u porukama. Zabavno mi je to jer vidim koliko se ljudi unesu i koliko zapravo vjeruju u mene. Uglavnom se sve vrti oko imena Barbara, a nitko ne zna da mi je srednje ime Una. Tako da, kad dođe pravi trenutak i pravo ime, znat ću. Dotad, neka im mašta radi - kaže Barbara.

Ne voli usporedbe s drugima, pa tako ni s djevojkama poput DJ-ice i navijačice Ivane Knoll, iako dolaze iz iste zemlje.

- To mi jednostavno nije relevantno. Ono što ja želim napraviti i što me inspirira ima svoju specifičnu energiju i smjer koji prirodno naginje prema svjetskoj sceni. Hrvatska mi je dom i uvijek će biti važna, ali osjećam da se moja vizija, i glazbeno i estetski, više uklapa u globalni kontekst - ističe bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'.

Vjeruje da se može živjeti od DJ-inga, ali joj to nije glavni motiv. Za nju je glazba prije svega strast, a ne posao.

StartFragment- Ne želim raditi ništa u životu samo zbog novca. Ako nešto ne radim iz ljubavi, onda to jednostavno nije za mene. Volim onaj osjećaj kad nešto radiš, a ne osjećaš da radiš - jer te to stvarno ispunjava. I mislim da je to jedini pravi način da nešto traje i da iz toga stvarno izađe nešto vrijedno - kaže Barbara.

Osim glazbe, Barbara priprema i vlastiti skincare proizvod.

- Za mene je njega kože dio svakodnevnog lifestylea, nije stvar samo izgleda nego rituala i brige o sebi. Godinama me ljudi zaustavljaju i pitaju kako imam tako brončan, zdrav ten - doslovno, cure mi prilaze, dečki šalju poruke, inbox je uvijek pun pitanja. I kad sam shvatila koliko pozornosti to privlači, postalo mi je logično razviti vlastiti proizvod - govori Osječanka.

Proizvod ne razvija sama. Ima tim stručnjaka s kojima svakodnevno surađuje.

- Iza mene stoji tim stručnjaka s kojima sam u svakodnevnom kontaktu, zajedno radimo na tome da stvorimo najbolji mogući proizvod. Sve što razvijamo temelji se na mom vlastitom iskustvu jer sam tijekom godina isprobala doslovno sve; od drogerijskih do luksuznih krema, različitih tekstura, sastava i cijena. Upravo zato sam znala što želim i kako želim da taj proizvod izgleda i djeluje - objašnjava.

Kvaliteta sastojaka joj je najvažnija.

- To je srž svega što radim. Ovo nije nikakav marketinški trik niti pokušaj da nešto 'prodam' samo zato što sam trenutno pod svjetlom reflektora. Zapravo, nikad se nisam vodila tim principom, dovoljno je pogledati moj Instagram i vidjeti da ne prihvaćam bilo kakve suradnje i reklame. Uvijek ciljam na nešto više, nešto svoje. Ne bih nikada ponudila nešto u što sama ne vjerujem - ističe Barbara.

Već ima jasnu viziju kako želi da njezin brend izgleda.

- Vizualni identitet proizvoda sigurno će odražavati moj stil i estetiku, to mi je jako važno. Cilj mi je stvoriti nešto što se ističe, ali ne vrišti - elegantno, luksuzno, s karakterom. Ne volim prosjek ni predvidljivost. Želim da se taj proizvod, kad ga vidiš, osjeti, da nosi priču, stav i stil - kaže Mandarić i dodaje kako ne želi žuriti s lansiranjem proizvoda.

⁠- Bilo mi je važno ostati korektna i dosljedna sebi i vjerujem da sam u tome uspjela. Nisam od onih koji idu na bilo kakvu cijenu eksponiranosti. Uvijek ciljam na kvalitetu i posebno mi je drago kad me ljudi uživo dožive i svaki put ostave onaj wow komentar. To mi je najveći kompliment - kaže Mandarić.

Nedavno se u Slavoniji družila sa 'Savršenima', Milošem Mićovićem i Šimom Elezom te Marinelom Grljušić.

- ⁠Pozvani smo bili na isti event, i to je to. Sa Šimom sam i dalje u super odnosima, a s Marinelom živim, što mi je najljepši dio cijelog tog iskustva. Volim kad se iz takvih situacija ostvare kvalitetna prijateljstva - dodaje.

A je li se probudila neka stara iskra, je li netko ponudio ružu, ali ovaj put bez kamera?

StartFragment- Ako je bilo nešto… nisam baš registrirala. Valjda nisam više na toj valnoj duljini. Kad si u svom ritmu i baviš se stvarima koje te stvarno vuku naprijed, neke stvari iz prošlosti jednostavno ne idu uz to - ističe Barbara.

A povratak u 'Gospodina Savršenog' kroz neku specijalnu reunion sezonu nije joj previše privlačan.

- Barem ne u tom formatu sa svima. Mislim da bi nas nekoliko bilo puno zanimljivije za gledati… Iskreno, to bi imalo više smisla - zaključila je Barbara Mandarić.