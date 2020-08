Barbara je iznenadila strukom: 'Premršava, skoro anoreksična'

Ponovno je bilo pratitelja na društvenoj mreži koji su je kritizirali. Ipak, neki su je i branili te su joj poručili: 'Sasvim normalna kilaža za nekog tko drži do pravilne prehrane i vježba'

<p>Voditeljica <strong>Barbara Kolar </strong>(50) godinama oscilira u kilaži. Već je i njoj samoj dosta govoriti o tome. No, nemoguće je ne primijetiti kako je trenutačno mršavija no ikad.</p><p>Sada je pratitelje na društvenim mrežama 'počastila' fotografijom na kojoj pozira u crnom kombinezonu kojim je istaknula nevjerojatno tanak struk.</p><p>- Kaže mi frendica: 'Super ti je bio onaj kombinezon sinoć u emisiji o Arsenu, ali nisam ga najbolje vidjela'. Pa evo... nek se vidi... A i cipelice isto - napisala je u opis objave.</p><p>Ponovno je bilo pratitelja koji su je kritizirali pa je jedan od komentara bio: 'Premršava, skoro anoreksična. Šteta'. Ipak, neki su je i branili te su joj poručili: 'Sasvim normalna kilaža za nekog tko drži do pravilne prehrane i vježba'.</p><p>Nedavno su nam upućeni s HTV-a rekli kako voditeljica sada nosi konfekcijski broj 32. Lani je, kako je priznala, nosila konfekcijski broj 36. Iz prehrane je izbacila ugljikohidrate, a svaki dan pješači po 10 kilometara.</p><p>- Oduvijek imam očajno spor metabolizam koji je, s godinama, sve gori. To znači da sam, kad me vidite u stanjenoj verziji, vjerojatno mjesecima prije jela zanemarive količine hrane upitne zanimljivosti. I da sam, s obzirom na sporost i dosadnost tog procesa, zahvalna majčici prirodi što me barem odredila kao tvrdoglavog i upornog sivonju - izjavila je svojedobno.</p>