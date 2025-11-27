Barbara je osvojila platinastu karticu i oduševila tanjurom u 'Masterchefu': Presretna sam

Barbara Grubišić briljirala je u izazovu s luksuznim namirnicama i zasluženo prva osvojila platinastu karticu u ovoj sezoni MasterChefa.

Spoj odličnih okusa i dojmljive prezentacije donio joj je nepodijeljene pohvale članova žirija – Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Marija Mihelja, a jelo koje je pripremila ostalo je zapamćeno kao vrhunac večeri. Tjestenina punjena hlapom i prepeličjim jajem, s povrćem i gljivama te tartarom od hlapa s tartufima, pokazala je njezinu sigurnost u pripremi tanjura i profinjen pristup luksuznim namirnicama.

- Sve je išlo u moju korist, od tog tartufa pa nadalje, tako da sam presretna. Borit ću se da kartica ostane kod mene do kraja - izjavila je Barbara uz osmijeh.

Stjepan nije skrivao oduševljenje: 'Barbara, bravo', pohvalio ju je uz pljesak, dok je Goran zaključio: 'Jako lijepo i izgleda jelo, ali okusno je još pet puta i bolje od vizuala'.

Dok je Barbara dominirala, za neke je izazov bio ozbiljan test. Antonijin tanjur naišao je na konkretne kritike. Nedostatak svježine i balansiranosti okusa rezultirao je upozorenjem žirija.

- Svo povrće ti ima isti okus. Fali svježine i začina - rekao je chef Stjepan, jasno ukazujući na pad standarda kod jela koja im je inače donosila.

Damjan se odlučio za tehnički zahtjevnu tehniku flambiranja hlapa, što je dodatno začinilo večer. Kroz luksuzne sastojke i zahtjevan zadatak – pripremu jela za romantičan spoj – kandidati su morali pokazati više od kulinarske rutine.

- I sebi i drugima sam pokazala da ja to mogu - zaključila je Barbara, koja ovom pobjedom ne samo da je stekla prestižnu platinastu karticu, već i jasno najavila ozbiljnu utrku prema finalu.