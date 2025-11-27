Obavijesti

Show

Komentari 1
DOMINIRALA U KUHINJI

Barbara je osvojila platinastu karticu i oduševila tanjurom u 'Masterchefu': Presretna sam

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Barbara je osvojila platinastu karticu i oduševila tanjurom u 'Masterchefu': Presretna sam
6
Foto: NOVA TV

Dok je Barbara dominirala, za neke je izazov bio ozbiljan test. Antonijin tanjur naišao je na konkretne kritike. Nedostatak svježine i balansiranosti okusa rezultirao je upozorenjem žirija

Barbara Grubišić briljirala je u izazovu s luksuznim namirnicama i zasluženo prva osvojila platinastu karticu u ovoj sezoni MasterChefa.

Foto: NOVA TV

Spoj odličnih okusa i dojmljive prezentacije donio joj je nepodijeljene pohvale članova žirija – Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Marija Mihelja, a jelo koje je pripremila ostalo je zapamćeno kao vrhunac večeri. Tjestenina punjena hlapom i prepeličjim jajem, s povrćem i gljivama te tartarom od hlapa s tartufima, pokazala je njezinu sigurnost u pripremi tanjura i profinjen pristup luksuznim namirnicama.

Foto: NOVA TV

- Sve je išlo u moju korist, od tog tartufa pa nadalje, tako da sam presretna. Borit ću se da kartica ostane kod mene do kraja - izjavila je Barbara uz osmijeh.

UZBUĐENJE RASTE Od večeras u MasterChefu uloge povisuje platinasta kartica: Tko će briljirati u kutiji iznenađenja?
Od večeras u MasterChefu uloge povisuje platinasta kartica: Tko će briljirati u kutiji iznenađenja?

Stjepan nije skrivao oduševljenje: 'Barbara, bravo', pohvalio ju je uz pljesak, dok je Goran zaključio: 'Jako lijepo i izgleda jelo, ali okusno je još pet puta i bolje od vizuala'.

Foto: NOVA TV

Dok je Barbara dominirala, za neke je izazov bio ozbiljan test. Antonijin tanjur naišao je na konkretne kritike. Nedostatak svježine i balansiranosti okusa rezultirao je upozorenjem žirija.

Foto: NOVA TV
EMOTIVAN RASTANAK Vjekoslav Krsnik napustio je show 'Masterchef': Ovo je bilo intenzivno iskustvo, hvala vam
Vjekoslav Krsnik napustio je show 'Masterchef': Ovo je bilo intenzivno iskustvo, hvala vam

- Svo povrće ti ima isti okus. Fali svježine i začina - rekao je chef Stjepan, jasno ukazujući na pad standarda kod jela koja im je inače donosila.

Foto: NOVA TV

Damjan se odlučio za tehnički zahtjevnu tehniku flambiranja hlapa, što je dodatno začinilo večer. Kroz luksuzne sastojke i zahtjevan zadatak – pripremu jela za romantičan spoj – kandidati su morali pokazati više od kulinarske rutine. 

Foto: NOVA TV

- I sebi i drugima sam pokazala da ja to mogu - zaključila je Barbara, koja ovom pobjedom ne samo da je stekla prestižnu platinastu karticu, već i jasno najavila ozbiljnu utrku prema finalu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...
Bivša misica

FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., godinama ostaje zanimljiva javnosti, iako se svjesno povukla iz medijskog svijeta
Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u omiljenim sapunicama ove srijede? Rajka doznaje za priču koja se širi...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 26. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025