Barbara Kolar otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto, a svi su gledali samo jedno: 'Ljepotica'

Neki ljudi na godišnjem odmoru skupljaju školjke, a drugi komplimente. Barbara Kolar (55) spada u ovu drugu kategoriju. Voditeljica je bila u Malom Lošinju i Instagram zatrpala ljetnim fotkama. Bijela haljina uz brodove, žuta pored fontane, crna za večernje šetnje... Svaka fotka, kažu njezini pratitelji, ima svoju vibru.

A između tih 'modnih razglednica' ubacila je i zalazak sunca, ribara s udicom i selfi bez filtera.

- Mogle su biti neke druge fotke. Možda bolje, ljepše, kvalitetnije. Ali ni u tim biranima ne bi moglo biti više ljeta nego u ovom nasumičnom photo dumpu. Uvijek divno, uvijek prekratko… - poručila je u nedjelju.

A komplimenti su samo pristizali...

'Predivna', 'Pozitiva i ljepota izviru...!', 'Godine ti lijepo stoje', 'Ljepotica', 'Maco', 'Koja figura', 'Savršena linija', hvalili su je pratitelji.

A kako ju održava, otkrila je još ranije za Story.

- Dobro, malo nekakvog lokota na ustima za koju kilu dolje, to je manje više to. Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je. Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - rekla je Kolar.

Foto: Instagram

Dodala je i kako još uvijek nije pronašla idealan balans: 'Kad bi našla, onda bi to vjerojatno skupo prodala. Osim toga, duboko vjerujem u to da za svakoga vrijedi neko drugo pravilo. Ono što vrijedi za mene, možda ne bi vrijedilo za vas ili za nekog drugog'.

Foto: Instagram