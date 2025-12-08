Obavijesti

SKUPA NA KONCERTU

Barbara Kolar pokazala mamu, pljušte komentari: 'Vidi se na koga si lijepa i vječno mlada'

Piše Zrinka Medak Radić,
Barbara Kolar pokazala mamu, pljušte komentari: 'Vidi se na koga si lijepa i vječno mlada'
Zagreb: Poznati na premijeri mjuzikla Six | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Poznata voditeljica podijelila je na Instagramu fotografiju i videa iz večernjeg izlaska, otkrivši kako je ispunila majčinu želju i lijepo se provela

Omiljena domaća voditeljica Barbara Kolar nerijetko s pratiteljima dijeli trenutke iz svog poslovnog života, no one privatne, obiteljske, čuva samo za sebe. Ipak, s vremena na vrijeme napravi iznimku i pokaže svoju nježniju stranu, a posljednjom objavom na Instagramu raznježila je mnoge, otkrivši s kim je provela večer.

Barbara je objavila fotografiju iz Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na kojoj pozira sa svojom majkom. U opisu je pojasnila kako je večernji izlazak bio posebna želja njezine majke.

"Sinoć u prepunom Lisinskom. Kad gospođa majka poželi da ju odvedem na koncert… jer krv nije voda", napisala je voditeljica. Otkrila je da su uživale u nastupu Budimpeštanskog romskog simfonijskog orkestra, opisavši atmosferu kao fenomenalnu. "Malo klasike, malo mađarskih narodnih… 100 violina, sjajni solisti i na violončelu, klarinetu, o cimbalu da i ne počinjem", dodala je, oduševljena glazbenim spektaklom. Na kraju se našalila: "Dopustit ću mami da opet bira neki izlazak".

Reakcije pratitelja nisu izostale. Objavu su preplavili emotivni komentari puni podrške i lijepih riječi. "Super si, lijepo je biti sa majkom dok je imaš", "Majka je sve, dobar provod", poručili su joj obožavatelji. Mnogi su pohvalili mamin glazbeni ukus komentarom "Zna mama izabrati", dok su drugi primijetili nevjerojatnu sličnost između majke i kćeri. "Vidi se na kog si lijepa i vječno mlada", komentirao je Dalibor Petko.  

Podsjetimo, krajem ljeta Barbara je također podijelila fotografiju tradicionalnog obiteljskog okupljanja u rujnu. Povod za druženje bio je poseban, godišnjica braka njezinih 'mlađahnih ptičica', kako ih je od milja nazvala, a njima je bio i njen brat Igor.

