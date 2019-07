Barbara Kolar ponovno glumi: 'Obožavam uloge u sitcomima'

Obozavam epizodne ulogice u domacim sitcomima! Kao danasnje zabavno popodne na setu “Ko te sisa” 😋 #kotesisa #sitcom #domaceserije #skupiihsve #funday #novasezona #barbarakolar

A post shared by Barbara Kolar (@barbarakolar) on Jul 3, 2019 at 9:29am PDT