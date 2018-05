Barbara Kolar povrijedila ruku: 'Bez steznika boli za poluditi'

Previše sam opteretila tetivu koja vodi na palac, to se zove De Quervainova bolest, ali ja ju zovem dekretenova bolest jer to si čovjek jedino sam može napravitit, rekla je Barbara Kolar (48). Televizijska i radijska voditeljica tetivu je povrijedila nespretnim pokretima, a već je bila na nekim pregledima.

Foto: Petar Glebov / PIXSELL

Nada se da će sve brzo biti u redu te dodaje kako ako ne nosi steznik na ruci da ju povreda 'boli za poluditi'. Uoči 10. rođendana Antene Zagreb, Barbara nam je otkrila da s obzirom da je vrlo sretna zbog te obljetnice s obzirom da je ona prva progovorila na radiopostaji.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Da mi nije lijepo, da mi nije dobro davno bih otišla, to je radio koji daje dovoljno zadovoljstva s jedne strane i dovoljno izazova s druge strane te zapravo tu jednu ugodu življenja s ljudima koji razmišljaju slično. Mislim da je to za jednu radnu sredinu prilično važno i nešto čemu se čovjek lako veseli kada dolazi na posao. Apsolutno sam povlaštena osoba zbog činjenice da radim ono što volim iuokruženju kojeg volim i u krajnju ruku da mogu živjeti od onoga što me zabavlja - zaključila je Kolar.

Foto: Privatni album

Komentirala je i pokretanje prvog cajkaškog radija Extra FM-a u Hrvatskoj te istaknula kako svaka roba ima svog kupca. Sigurna je u to da se nitko ne bi upuštao u nešto takvo da ne računa da neće biti uspješno.

- Osobno spadam u one rijetke ljude koji nikada nisu bili ni blizu jednom narodnjačkom klubu, a kamoli ušli. To nije moj đir, poštujem da svatko sluša što voli, ali ja sam stara rokerica - objasnila je Kolar. Kaže da je glavna voditeljica novog radija Ecija Ivušić (31) vrlo profesionalna i šarmantna mlada dama.

Foto: Krasnodar Peršun

- Vjerujem da ako je ona našla svoj interes da je dobro razmislila, jer danas moramo misliti što je dobro za nas, i sasvim sam sigurna da će ona dobro raditi svoj posao - rekla je voditeljica Antene Zagreb.

Foto: Photo:Krasnodar

Zasad znamo da će se među 10 Velikih Antene Zagreb na pozornici izmjenjivati Gibonni, Massimo, Vatra, Hladno pivo, Psihomodo Pop, Damir Urban, Neno Belan, Pavel i Parni valjak, a posljednjeg izvođača još čuvaju kao iznenađenje.