Barbara Kolar: 'Starenja se ne bojim, ali ne podnosim sijede...'

Znala sam se šaliti i reći: ‘Da mi je pet kuna za svaki put kad me netko pita kad će opet ići ‘Zvijezde pjevaju’, sad bih bila bogata žena’, govori nam Barbara Kolar (48).

Voditeljici se ovo pitanje više neće tako često postavljati jer se show 2. ožujka nakon gotovo pet godina vraća na male ekrane.

- Gledatelji su voljeli naše ‘zvjezdane’ showove i zaželjeli su ih se, a i ja s njima. Ima nešto očaravajuće u napetosti prije početka emisije dok svi izvođači iza pozornice čekaju uvodno predstavljanje - objašnjava voditeljica. Od osme sezone showa prije svega očekuje sjajnu zabavu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Emisija je uvijek bila prepoznatljiva po vedroj i pozitivnoj atmosferi, a nema razloga sumnjati da će ovog puta biti drukčije. Kako kaže naš urednik Mario Sedmak: ‘Nije to Olimpijada nego show’, tako da će svi uključeni sigurno prštati šarmom i veseljem - izjavila je Barbara.

Dodala je da se možda usput i u toj zabavi otkrije i neki zatomljeni celebrity talent za pjevanje. Iz prošlih sedam sezona najviše pamti druženja tijekom, ali i nakon showa, a u glazbenom smislu, kako objašnjava, češće se sjeti katastrofalnih nego briljantnih nastupa bivših kandidata.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dok će se u ulogama ovogodišnjeg žirija naći Miroslav Škoro (56), Danijela Martinović (47), Mirela Priselac Remi (39) i Valentina Fijačko Kobić (42), u ulozi voditelja s Barbarom bit će Duško Ćurlić (51). Iako većina gledatelja smatra da je poznati voditeljski dvojac nerazdvojan i nezamjenjiv, Barbara ipak smatra suprotno.

- Svi smo mi zamjenjivi i nasljedivi. Pa mi je tim više drago što su nam urednici ponovno pružili povjerenje. Mlađe snage redovito rade na mnogim drugim velikim i vidljivim projektima tako da nema straha za budućnost - kaže voditeljica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako vodi glazbeni show, Barbara nam je otkrila da i sama voli ponekad zapjevati.

- Rado pjevam, ali znate kako često oni najglasniji to rade iz gušta, iako nemaju ni sluha ni glasa. Sa svojim glazbenim odlikama svojedobno sam planirala napraviti i karijeru, ali kad se sjetim u kakvoj sam tremi i stresu bila dok sam pjevala duet s Duškom, možda je bolje da je sve ostalo na planovima - kroz smijeh nam govori Zagrepčanka. No u ovoj sezoni pjevačke sposobnosti pokazat će Goran Bošković i Ella Dvornik, Dino Jelusić i Tara Thaller, Bojan Jambrošić i Ashley Colburn, Pero Galić i Katarina Strahinić, Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral, Jelena Radan i Borko Perić, Žanamari Perčić Lalić i Frano Riđan te Antonija Šerić i Krešimir Macan.

Dok će kandidati morati iskazati u raznim glazbenim žanrovima, Barbara nam je otkrila koji je njezin najdraži.

- Odrasla sam uz glazbu Radio Zagreba i preferencije moje mame, a to su klasici, francuske šansone i talijanske kancone. Od osamdesetih sam sama počela istraživati glazbu, dok je kasniji rad na radiju dodatno sustavno pridonio širini interesa. No uvijek sam više na strani malo žešćeg zvuka i indie produkcije - rekla je Kolar.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao dijete pohađala je glazbenu školu te je, iako je voljela i dramsku skupinu, glazba je bila njezina velika ljubav. Svirala je klavir, u čemu ju je posebno poticao otac i profesorica klavira, želeći da jednog dana upiše Muzičku akademiju. Privlačili su je mjuzikli te se čak prijavila za prijamni ispit u Beču na visokoj školi za mjuzikle. Ipak, dvojila je između nečeg sasvim drugog: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Veterinarskog koji je na koncu i upisala, no dana uz sviranje klavir rado se prisjeća.

Foto: Privatni album

- Ne sviram već jako dugo. Klavir mi je ostao u stanu kod roditelja i jadan je tako raštiman da me brzo prođe volja čak i kad se s vremena na vrijeme upustim u borbu s tipkama. Mislim da mi pijanistička karijera nije bila suđena jer sam uvijek bila svjesnija svojih nesavršenosti nego vrlina zbog čega sam prije svakog nastupa imala stravičnu tremu – izjavila je voditeljica.

No smatra da ni drugi iz njezine generacije, koji su bili i nadareniji i uporniji, nisu postali neka velika imena pa sa sigurnošću može zaključiti kako njezinim odustajanjem glazbeni svijet nije ostao zakinut.

Nakon što je dobila zvanje doktorice veterinarske medicine, strukom se nije bavila, nego je devedesetih počela s radom na radiopostajama u Samoboru i Velikoj Gorici. Ipak, danas je mnogima jedna od najdražih voditeljskih lica, a unatoč brojnim obvezama kaže da se posla nije zasitila niti umorila.

Foto: Privatni album

- Radim posao koji obožavam i koji me veseli. Bilo je godina kad nisam uopće imala projekata, a i sad sam na ekranu mjesečno u trajanju jednoga prosječnoga radnog dana – kaže Barbara, kojoj i dan-danas obožavatelji znaju prići na ulici.

- Ljudi su u neposrednoj komunikaciji u pravilu ugodni i, ako su vam prišli, to je zato da bi podijelili nešto što ih raduje ili tišti. Ne mora to uvijek biti vezano niti uz moj radijski ili televizijski angažman, nekad se samo traži netko tko će saslušati. A kako se nas koji preko ekrana ulazimo u domove često doživljava kao bliske onda povremeno budemo i osobe od povjerenja potpunim strancima - smatra voditeljica. Objasnila je kako joj je radno vrijeme idealno.

Foto: Petar Glebov / PIXSELL

- Stignem se normalno naspavati, a još mi ostane dobar dio dana za razne druge aktivnosti. Naučila sam to dodatno cijeniti tijekom sedam godina u ‘Jutarnjem showu’ Antene Zagreb kad sam svakodnevno ustajala prije pet. Iako, moram priznati da ima nešto posebno lucidno u tim šihtama u zoru, neka uvrnuta energija koju je poslije tijekom dana teško stvoriti - rekla je Kolar.

Uživa u poslu, a vrijeme najviše voli provoditi u šetnji sa psom, voli kuhati, čitati, slagati puzzle i crtati. S vremena na vrijeme voli i lijeno ležati na kauču i gledati televiziju, no kako kaže, dnevni standard joj je od devet do 12 kilometar, ovisno o raspoloživom vremenu i meteorološkim uvjetima.

- Ljeti sam manijakalna plivačica, ali nikako da to pretočim u cjelogodišnju aktivnost - objasnila je kroz smijeh.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim redovite aktivnosti Barbara je i prehranu stavila 'pod kontrolu'. Iz prehrane je izbacila šećer te namirnice poput kruha, tjestenine i slatkiša. Ipak, na putovanjima si, kaže nam, zna priuštiti slatke delicije.

- Nema šanse da bih propustila priliku uživati u kakvom lokalnom specijalitetu ili potpuno doživjeti neki dobar restoran na destinaciji na kojoj sam možda jedanput u životu - govori Zagrepčanka. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije bez trunke šminke, a njezini obožavatelji zbog toga je nerijetko časte komplimentima, a ne razumije djevojke koje koriste photoshop i fotografije 'provlače' kroz brojne filtere.

- Krajnji domet obrade mi je provući fotku za Instagram kroz neki od standardnih filtera. Photoshop ostavljam profesionalcima. Lijepo je ponekad se iznenaditi kako dobro izgledaš kad te se ‘popegla’ na svim pravim mjestima. No meni bi bilo istinski naporno pokušavati takvu iluziju održavati na svakodnevnoj bazi. Ne razumijem kad ionako zgodne mlade djevojke pretjeruju sa šminkom i ‘usavršavanjem’ fotografija. Ali nek’ je svakome ono što ga raduje. Ionako je to vjerojatno zamka iz koje, kad si jedanput upao, više nema bezbolno van - objašnjava.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Iako se starenja ne boji, sijedu kosu na ženama ipak ne voli vidjeti.

- Još kao mlađahna djevojka padala sam na prosijede frajere, to mi je oduvijek silno šarmantno. No na ženama su mi sijede dvojbene. Ako je boja lijepa bijela ili fina siva, na kratkoj kosi može izgledati genijalno, ali na dugoj me asocira na zapuštenost. Tako da ću se ja do daljnjeg sasvim sigurno bojiti – rekla je voditeljica. No Barbara je priznala kako obožava odjeću i obuću.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nije da nužno volim ono što je posljednji krik mode nego komade koje se ističu kvalitetom ili posebnošću izrade i dizajna. No to je uglavnom na razini divljenja u modnim editorijalima ili na vješalicama u trgovinama. Jer niti živim glamuroznim životom da bi mi takvi komadi bili nužnost niti ih si, da budemo iskreni, mogu priuštiti. S vremena na vrijeme, ako mogu, počastim se nečim skupljim na što ne mogu prestati misliti. Ali uvijek ću između neke krpice i putovanja iste vrijednosti izabrati ovo drugo - otkrila je Kolar. Brak joj nikad nije bio na vrhu liste prioriteta i ne vjeruje kako nekom potpis kod matičara može jamčiti dugovječnu ljubav.

- Nikad ne bih ostala u lošem braku, a da sam ga željela, dosad bih već sigurno bila udana jer sam imala prilike za to – jednom prilikom je rekla voditeljica. Nama je ipak otkrila da se prvi put zaljubila još u vrtiću.

- To je bilo jednokratno. Potom sam u osnovnoj školi simpatije mijenjala svako malo, i to kroz standardnu gradaciju ili, bolje rečeno, degradaciju. Prvo oni pametni, onda zgodni i na koncu, naravno, propaliteti. Od tog vremena učestalost padanja u emotivne transove se drastično prorijedila. Ali kad se dogode, barem dulje traju - kaže Barbara. Idealnog partnera s kojim bi se skrasila još nije pronašla, dodaje, a smatra i da još nije napravila nešto što bi mogla nazvati 'najluđom' stvari na svijetu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Budući da nisam pobjegla s cirkusom, udala se za nekoga nakon deset dana veze ili skakala iz aviona bez padobrana, čini se da baš ništa osobito ludo i nisam napravila. Morat ću poraditi na tome, kaže kroz smijeh Barbara. Osim prvih simpatija koje je voljela, djetinjstvo pamti po vremenu kod djeda i bake u Čakovcu.

- To mi je bilo super. Bili smo super generacija, odlično društvo. Bavili smo se svim i svačim; muzička, dramska, ritmika. Sve smo stizali i još se uz to puno igrali - govori Barbara. Smatra da nije bila nestašno dijete.

- Često znam reći kako mi je žao što nisam bila bar mrvicu nepodnošljivija, čisto da i moji roditelji znaju kako je to kad ti dijete ‘skuha frku’. Šteta je što su ostali zakinuti za taj doživljaj – kaže televizijska i radijska voditeljica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No ipak priznaje da je znala biti, tvrdi, kolovođa raznih gluparija.

- Jedanput sam inicirala ulazak u školu kroz prozor. Kroz normalna vrata do učionice trebalo je proći pola škole, pa je ovo bila racionalna odluka kako iskoristiti odmor do zadnje sekunde. Vidjela nas je profesorica i tužila razrednici, koja nas je onda pozvala na red i odgovornost. Uredno sam ustala kad je pitala tko je sve sudjelovao u nepodopštini, ali me posjela uz komentar: ‘Ne moraš se ti uvijek solidarizirati sa svima’ - izjavila je Barbara. Najčešće se naljuti na ljudsku samoživost i nepoštovanje prema drugima.

- Toga, nažalost, ima na svakom koraku. Pitam se rade li ljudi tek tako drugima ono što ne bi voljeli da netko radi njima ili samo prenose obrazac ponašanja koji su iskusili i nije im se svidio – govori Zagrepčanka koja ove godine neće voditi “Ples sa zvijezdama” jer je show “prešao” na Novu TV.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sasvim sigurno neću voditi niti mnoge druge projekte i formate koji mi se sviđaju pa što da radim - pita se. Dodala je kako je show ionako već upisan u profesionalnu biografiju i osobnu memoriju. Nada se da će još dugo godina baviti poslom koji voli, a život u mirovini zamišlja idealističkim.

- Barem šest mjeseci na godinu živim na moru. Puno putujem, začudno sam vitalna i vesela. Imam puno prijatelja i vremena za hobije kojima se nisam ranije stigla posvetiti - zaključila je Barbara.

