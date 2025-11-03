Obavijesti

NOVO LICE U POPULARNOJ SERIJI

Barbara Nola stiže u Kumove kao maserka Natalija: 'Ona je jedna fina i elegantna dama...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Nova Tv

Poznata glumica otkrila je prve detalje o svojoj ulozi, ali i dojmove sa seta na kojem od sada surađuje i sa sinom, redateljem Jakovom Nolom

U 'Kumove' u nadolazećim epizodama stižu zanimljive promjene i svježa lica koja će dodatno začiniti već dobro poznate odnose u Zaglavama. Dok Tomi i Lara odlučuju napokon svoj brak uzeti u svoje ruke, a Marko i Milica nestrpljivo iščekuju rezultate testiranja, obitelj Macan u hotelu priprema novi wellness centar za koji će birati kandidate za poziciju masera. Najviše pažnje privući će Natalija Velkovska, sofisticirana i ugledna maserka iz Bugarske, čiji će lik utjeloviti Barbara Nola.

Foto: Nova Tv

Natalija je žena koja je svoju karijeru izgradila isključivo vlastitim trudom i upornošću. Sa svojim timom maserki proputovala je cijelu Europu, a posljednjih nekoliko godina živi u Hrvatskoj, gdje je savladala i jezik, iako je zadržala prepoznatljiv bugarski naglasak.

- Ona je jedna fina i elegantna dama. Dolazi u ulozi maserke, no vrlo brzo bi se mogle neke ljubavne iskre dogoditi, ali neću još otkriti s kim. Bit će tu svega - najavljuje Barbara Nola.

Glumicu, osim mnogobrojnih projekata u svojoj karijeri, publika Nove TV pamti i po zapaženim ulogama u serijama 'Dar Mar' i 'Na granici', a pridruživanje ekipi 'Kumova' za nju ima poseban značaj. Osim što je ponovno zaigrala uz mnoge kolege s kojima je već dijelila set, ovaj joj je projekt donio i jedno osobito iskustvo – suradnju sa sinom Jakovom Nolom, jednim od redatelja serije. 

Foto: Nova Tv

-To je posebno veselilo cijelu ekipu. Kako će sad on meni režirati? A meni je to nešto najprirodnije na svijetu. Volim njegove precizne upute i vjerujem mu u potpunosti - otrkila je Nola, a o cijeloj ekipi na setu dodala: 'Na setu Kumova bilo mi je kao da sam došla doma. Lijepo je doći u tako pozitivnu atmosferu i vrhunsku produkciju. Čudo je koliko su ljudi tamo tako veseli s obzirom na ubitačni tempo koji traje već nekoliko sezona' – zaključila je. 

Dok gledatelji u novim epizodama ovoga tjedna iščekuju dolazak novog lika, već večeras mogu pratiti nove zgode Zaglavčana, koji nastavljaju osiguravati gledateljima uzbudljive zaplete, dinamične odnose i nepredvidive preokrete!

Foto: Nova Tv

