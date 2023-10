Barbara Nola: 'U svakoj sekundi života mi Lukas nedostaje...'

Ni Lukas nije mislio da će mu ovo biti posljednji film. On je svu svoju umjetnost ujedinio u ovom, govori nam glumica Barbara Nola (55), udovica redatelja Lukasa Nole, na zagrebačkoj premijeri njegova filma ''Escort'' u utorak. Ni Barbara ni brojne kolege koje su je došle podržati nisu mogle sakriti emocije zbog preranog odlaska redatelja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Meni je teško, a ne mogu ni zamisliti kako je obitelj. S Lukasom je uvijek bilo prelijepo raditi - rekao nam je Živko Anočić, koji u filmu nosi glavnu ulogu.

Direktor fotografije filma Frane Pamić slaže se sa Živkom.

- Suradnju s Lukasom bih poželio svakom umjetniku. On je bio predobar čovjek, kolega i profesor. Kako je bio slikar, sjajno smo se razumjeli - dodao je Pamić.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Lukas je voljenoj Barbari, kako glumica kaže, dodijelio zabavnu ulogu.

- Lik koji puno psuje i podrška je glavnom junaku. Nisam se iscrpila glumački, ali do kraja života ću pamtiti ovu ulogu kao posljednju u njegovu filmu. Film je triler, ali ima dosta crnog humora. Sretna sam što film ima sve njegovo. Razigran je dječački, ozbiljan, mračan, lijep, elegantan, zabavan, uzbudljiv, napet i seksi. Rade Šerbedžija (77) glumio je u Lukasovu filmu "Pravo čudo" iz 2007. godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mi smo obitelj. Barbara je moje dijete, a kako je Lukas bio njezin muž, obožavao sam ga. Bio je genijalan - rekao nam je Rade.

U nedjelju će biti prva godina bez Lukasa. Redatelj je preminuo u 59. godini nakon duge i teške bolesti.

- Svaki dan se osjećam isto, a to je da će mi on zauvijek nedostajati u svakoj sekundi života. Teško je prihvatiti da je to kraj - kaže Barbara.