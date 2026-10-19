Barbara Palvin nosila Victoria's Secret reviju 6 tjedana nakon poroda. Suprug: 'Zadivljen sam'

Manekenka Barbara Palvin vratila se na modnu pistu za reviju Victoria's Secreta u Los Angelesu. Njezin suprug Dylan Sprouse nije krio oduševljenje njezinim povratkom u formu samo mjesec i pol nakon rođenja kćeri Sylvie.

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Povratak na modnu pistu

Manekenka Barbara Palvin prošetala je ružičastim tepihom na dugo iščekivanoj reviji brenda Victoria's Secret, koja se održala 18. listopada u Los Angelesu. Njezin suprug, glumac Dylan Sprouse, iskoristio je svaku priliku kako bi pohvalio njezinu nevjerojatnu radnu etiku i trud.

Foto: Stefanie Rex/DPA

U intervjuu prije same revije, poznati glumac otkrio je kako je njegova supruga naporno radila kako bi se pripremila za nastup. Svega šest tjedana nakon što su dobili svoje prvo dijete, kćer Sylvie, Barbara je ponovno obukla slavna anđeoska krila.

​- Zadivljen sam načinom na koji se uspijeva sabrati i to svaki put odraditi vrhunski - rekao je Sprouse o svojoj supruzi.

Dodao je da mu Barbara nikada ne otkriva detalje svojih modnih izdanja, pa je svaka revija za njega veliko iznenađenje. Svoj ponos nije skrivao ni na društvenim mrežama, gdje je objavio da se divi njezinoj energiji i spremnosti da tako brzo nakon poroda uskoči natrag u radni ritam.

Novi izazovi roditeljstva

Poznati par uživa u novoj životnoj ulozi otkako im je u rujnu stigla prinova. Bivša zvijezda dječjih serija našalila se kako njegova kći već reagira na njegove šale, pa se sada osjeća kao pravi otac. Otkrio je i da djevojčica jako podsjeća na majku.

​- Srećom, ima Barbarine predivne plave oči. Ako sve prođe kako treba, imat će moj smisao za humor i sve ostalo od Barbare - našalio se glumac.

Foto: Mario Anzuoni

Sprouse je progovorio i o surovijoj strani roditeljstva, priznavši da su ga najviše iznenadile tjelesne izlučevine na koje je sada potpuno neosjetljiv jer su, kako kaže, stalno svuda oko njih. Ipak, usprkos proslavama velikih trenutaka u karijeri, par jednako uživa u trenucima izvan svjetla reflektora.

​- Vožnja je zabavna, ali i pomalo strašna, baš poput vožnje vlakom smrti - opisala je Palvin prve tjedne majčinstva.

Manekenka je dodala da je Dylan oduvijek želio biti otac te da se odlično snalazi u ulozi tate jedne djevojčice. Naglasila je da oboje još uvijek uče i daju sve od sebe u ovom razdoblju velike prilagodbe.

Rasprava o postporođajnom oporavku

Barbarin brzi povratak na modnu pistu izazvao je brojne reakcije javnosti. Dok su joj obožavatelji i kolegice izrazili podršku, dio javnosti izrazio je zabrinutost zbog pritiska koji se stavlja na nove majke. Manekenka je svoj brzi oporavak šest tjedana nakon poroda pripisala zdravoj prehrani i svakodnevnom kuhanju organskih namirnica tijekom trudnoće.

Foto: Mario Anzuoni

​- Sutra će biti točno šest tjedana od poroda, a u SAD-u se većina žena mora vratiti na posao u tom roku, pa to i nije tako velika stvar - objasnila je manekenka.

Palvin je istaknula da se osjeća sjajno te da smatra izrazito pozitivnim to što tim Victoria's Secreta pruža podršku ženama i uključuje ih u svoje revije. Njezin nastup uklapa se u širu viziju brenda koji prolazi kroz proces rebrendiranja kako bi proslavio raznolikost i sliku o tijelu.

*uz korištenje AI-ja

