Obavijesti

Show

Komentari 0
DIRLJIVE RIJEČI

Barbara Suhodolčan otvorila dušu o teškom gubitku bebe: 'Trebala je biti naša budućnost'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Barbara Suhodolčan otvorila dušu o teškom gubitku bebe: 'Trebala je biti naša budućnost'
11
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznata hrvatska sopranistica podijelila je tragičan gubitak u emotivnoj objavi na društvenim mrežama

Admiral

Hrvatska operna i koncertna pjevačica Barbara Suhodolčan otvorila je dušu o bolnom gubitku nerođene kćeri. Svojom emotivnom objavom u četvrtak, 15. listopada, na Međunarodni dan sjećanja na bebe anđele želi pružiti podršku svim ženama koje prolaze kroz sličnu tugu.

Kći poznatog glazbenika Rajka Suhodolčana, koja je široj javnosti poznata po dojmljivim nastupima na državnim proslavama, podijelila je duboko osobnu priču sa svojim pratiteljima. Iako je njezin profesionalni život ispunjen glazbenim uspjesima, privatno se nedavno suočila s nezamislivom tragedijom.

U svojoj najnovijoj objavi pjevačica je pokazala dvije fotografije na kojima pozira ispred ogledala u haljini te nježno drži ruku na trudničkom trbuhu, dok je u opisu otkrila tešku istinu o gubitku djevojčice nakon četiri mjeseca trudnoće.

U dirljivom tekstu Barbara je opisala kako su se ona, suprug i njihov sin već uvelike radovali dolasku novog člana obitelji. Djevojčica se trebala roditi početkom rujna, a majka joj je svake večeri pjevala i pričala priče u iščekivanju sretnog trenutka.

Gubitak djeteta u trudnoći često ostaje tabu tema koja obitelji ostavlja u potpunoj izolaciji i tuzi. Zbog te teške tišine, Barbara je isprva mislila da je potpuno sama u svom očaju. U najtežim trenucima nepravedno je krivila sebe i supruga za ono što se dogodilo, tražeći razloge tamo gdje ih zapravo nema.

Foto: screenshot/Instagram

​- Mislila sam da sam sama u tome i da se to nikome ne događa - napisala je utučeno.

Kada je stigla na odjel za rizične trudnoće, shvatila je da postoje tisuće žena koje u bolnici prolaze kroz iste patnje. Odlučila je progovoriti kako bi pokazala drugim majkama da nisu same i da ovakav gubitak nije nešto o čemu treba šutjeti. Njezina poruka snažno ohrabruje žene da podijele svoju tugu kako bi barem malo ublažile teret koji nose.

*uz korištenje AI-ja
 
DIPLOMIRALA JE SOLO PJEVANJE FOTO Lijepa Barbara pjevala je u Okučanima na 30. obljetnici Bljeska: 'Ponosna Hrvatica!'
FOTO Lijepa Barbara pjevala je u Okučanima na 30. obljetnici Bljeska: 'Ponosna Hrvatica!'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Obiteljska tajna Baretove obitelji: Dječakov crtež slomio je srce uglednom psihijatru
DIRLJIVA USPOMENA

Obiteljska tajna Baretove obitelji: Dječakov crtež slomio je srce uglednom psihijatru

Goran Bare donio mi je taj crtež, mislim da je njegov sin tad išao u prvi razred, rekao nam je Slavko Sakoman koji je godinama Baretu bio velika podrška u teškim životnim situacijama
FOTO Sretne mame! Ove su dame rodile nakon 40. godine
UŽIVAJU U MAJČINSTVU

FOTO Sretne mame! Ove su dame rodile nakon 40. godine

Od Kaley Cuoco i Hilary Swank do Marije Husar Rimac i Maje Šuput, ove su slavne žene majčinstvo dočekale nakon 40. godine. Neke su tada prvi put postale mame
FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...
'KAKVA JE OVO MAGIJA?'

FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...

Fotografiju na kojoj glumica pozira u običnoj bijeloj majici kratkih rukava i bez šminke, objavila je njena kozmetičarka. Fanovi su nisu mogli vjerovati da je na fotografiji uistinu glumica koja uskoro slavi 64. rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026