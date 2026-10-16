Barbara Suhodolčan otvorila dušu o teškom gubitku bebe: 'Trebala je biti naša budućnost'

Hrvatska operna i koncertna pjevačica Barbara Suhodolčan otvorila je dušu o bolnom gubitku nerođene kćeri. Svojom emotivnom objavom u četvrtak, 15. listopada, na Međunarodni dan sjećanja na bebe anđele želi pružiti podršku svim ženama koje prolaze kroz sličnu tugu.

Kći poznatog glazbenika Rajka Suhodolčana, koja je široj javnosti poznata po dojmljivim nastupima na državnim proslavama, podijelila je duboko osobnu priču sa svojim pratiteljima. Iako je njezin profesionalni život ispunjen glazbenim uspjesima, privatno se nedavno suočila s nezamislivom tragedijom.

U svojoj najnovijoj objavi pjevačica je pokazala dvije fotografije na kojima pozira ispred ogledala u haljini te nježno drži ruku na trudničkom trbuhu, dok je u opisu otkrila tešku istinu o gubitku djevojčice nakon četiri mjeseca trudnoće.

U dirljivom tekstu Barbara je opisala kako su se ona, suprug i njihov sin već uvelike radovali dolasku novog člana obitelji. Djevojčica se trebala roditi početkom rujna, a majka joj je svake večeri pjevala i pričala priče u iščekivanju sretnog trenutka.

Gubitak djeteta u trudnoći često ostaje tabu tema koja obitelji ostavlja u potpunoj izolaciji i tuzi. Zbog te teške tišine, Barbara je isprva mislila da je potpuno sama u svom očaju. U najtežim trenucima nepravedno je krivila sebe i supruga za ono što se dogodilo, tražeći razloge tamo gdje ih zapravo nema.

Foto: screenshot/Instagram

​- Mislila sam da sam sama u tome i da se to nikome ne događa - napisala je utučeno.

Kada je stigla na odjel za rizične trudnoće, shvatila je da postoje tisuće žena koje u bolnici prolaze kroz iste patnje. Odlučila je progovoriti kako bi pokazala drugim majkama da nisu same i da ovakav gubitak nije nešto o čemu treba šutjeti. Njezina poruka snažno ohrabruje žene da podijele svoju tugu kako bi barem malo ublažile teret koji nose.

*uz korištenje AI-ja





